Группа компаний «Формула» разработала решение «Международная логистика: автоматизация расчетов»

Группа компаний «Формула» создала разработку «Международная логистика: автоматизация расчетов» на базе программы «1С: Комплексная автоматизация» для улучшения работы организаций, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). Об этом CNews сообщили представители ГК «Формула».

Данная разработка позволяет снизить трудозатраты логистов и менеджеров по ВЭД на оформление учетного процесса по международной логистике и сделать его прозрачным с помощью фиксирования в ИТ-системе всех необходимых данных. Для руководителей компании и финансистов предоставляется возможность анализа истории всех затрат по любым маршрутам перевозок, планирования затрат на доставку и оперативного расчета себестоимости одной единицы товара с учетом транспортно-заготовительных расходов.

«Международная логистика: автоматизация расчетов» представляет собой систему управления затратами по международной перевозке – от планирования к факту, чего не предусмотрено в типовых конфигурациях программ комплексной автоматизации. При плановом расчете цены в новой разработке можно учитывать такие параметры, как любой вид транспорта, условия поставки, вес партии, количество транспортных средств, какая валюта, курс пересчета в рубли, таможенные платежи, налоги, транспортные расходы, тарифы на конвертацию валюты и пр. В итоге можно оптимизировать затраты, планировать цену товаров и управлять рентабельностью в оперативном режиме, если какой-то из параметров меняется. При этом мультивалютный учет позволяет анализировать затраты как в рублях с учетом курсовых разниц, так и в любой валюте.

«Затраты на международную доставку имеют сейчас большой вес в себестоимости товаров, поэтому их важно уметь учитывать, что позволяет сделать наша новая разработка “Международная логистика: автоматизация расчетов”. В этой системе можно оперативно менять тарифы перевозчиков, учитывая даже их кратковременные акции, а программа уже сама моментально выдаст расчет себестоимости единицы товара, включая как транспортно-логистические расходы, так и затраты на конвертацию при пересчете валюты по рублевому курсу. План-фактный анализ возможен в двух разрезах – в валюте планового учета и в рублевом эквиваленте», – отметила генеральный директор группы компаний «Формула» Ольга Васильева.

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Группа компаний «Формула», основанная в 2006 г., предоставляет весь комплекс услуг для улучшения финансового состояния предприятий: от предпроектных работ, анализирующих состояние компании, аудита, консалтинга, аналитики до разработки и внедрения ИТ-проектов. Среди разработок ГК «Формула» «Управление швейным бизнесом» и «Автоматизация субдавальческой схемы» на платформе «1С».