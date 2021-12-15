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ГК «Формула» внедрила систему «1С: Управление торговлей» в компании «Кормовит»

Группа компаний «Формула» провела внедрение автоматизированной системы «Управление торговлей» на базе программы «1С: Комплексная автоматизация» в компании «Кормовит», ведущем российском поставщике кормовых добавок для животных и птиц.

В ходе начального этапа «Концептуальное проектирование» консультанты ГК «Формула» провели аудит, который показал значительный рост бизнеса «Кормовита» за последний год и, в соответствии с ним, необходимость автоматизации всей системы управления компанией. Но поскольку основной вид деятельности «Кормовита» – это оптовая поставка витаминов и кормовых добавок, а также другой продукции для кормления сельскохозяйственных животных и птиц, то начать работы по автоматизации было решено с блока по управлению торговлей.

На втором этапе работ специалисты ГК «Формула» смоделировали и структурировали все необходимые бизнес-процессы компании «Кормовит» для того, чтобы настроить автоматизированную систему управления специально под задачи заказчика. В процессе внедрения подсистемы «Управление торговлей» в «Кормовите» были проведены работы по адаптации плана закупок и автоматизации блока по управлению продажами, включая бизнес-процессы по работе с клиентами и контролю за остатками на складах. Также с учетом современных потребностей к коммуникациям специалисты ГК «Формула» разработали мобильное приложение, благодаря которому «Кормовит» сможет получать и согласовывать заявки от клиентов.

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