Спецпроекты

МСП Банк и «Диасофт» завершили проект по автоматизации бюджетирования хозяйственной деятельности

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Диасофт» реализовала в МСП Банке масштабный проект по автоматизации бизнес-процессов, связанных с бюджетированием хозяйственной деятельности. С переходом на решение «Диасофт», разработанное на платформе развития бизнеса Digital Q ERP Solutions (до марта 2020 года – линейка продуктов Diasoft Master Balance), МСП Банк завершил IT-трансформацию учетных систем для ведения хозяйственной деятельности.

По итогам проекта МСП Банк получил IT-решение, настроенное с учетом специфики внутренних процессов бюджетирования, планирования и контроля. Его функционал позволит банку организовывать планирование бюджета «снизу вверх», формировать консолидированный плановый бюджет, а также обеспечит оперативный контроль платежей на соответствие бюджету и корректировке сметы расходов. Команда «Диасофт» выполнила интеграцию нового решения с уже установленными в МСП Банке системами по учету хозяйственных договоров, расчетам с подотчетными лицами и учету основных средств.

Одним из важнейших результатов проекта стал перевод банка на единую систему управления внутрихозяйственной деятельностью, которая в перспективе позволит банку полностью отказаться от бумажного документооборота.

«В ходе проекта мы успешно справились со сложностями, связанными с отсутствием прямого контакта с клиентом из-за удаленной работы, а также с большим объемом функционала, который требовалось поддержать. В итоге мы завершили проект с учетом требуемых сроков, без потери качества продукта и внедрения», – рассказывает Михаил Лебедев, директор департамента «Хозяйственная деятельность и HR» компании «Диасофт».

«Компания «Диасофт» на протяжении многих лет является нашим технологическим партнером. Автоматизация процессов бюджетирования на платформе развития бизнеса Digital Q ERP Solutions позволит нам всесторонне планировать и контролировать расходы, используя надежные современные технологии. Банк рассматривает расширение сотрудничества с компанией «Диасофт» по проектам цифровизации», – говорит Владислав Мартынов, директор департамента информационных технологий МСП Банка.

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