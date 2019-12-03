«Норбит» внедрит системы автоматизации закупок на базе Creatio

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») объявила о начале разработки решений для автоматизации закупок на базе BPM-платформы Creatio (ранее bpm’online). В новых проектах «Норбит» планирует объединить технологическую зрелость платформы и собственную методологическую экспертизу в сфере закупок для разработки SRM-решений.

SRM-решения очень востребованы среди организаций госсектора и коммерческих компаний. «Норбит», обладая экспертным опытом, на протяжении 20 лет реализует проекты по внедрению торгово-закупочных систем в госструктурах и госкорпорациях. Руководство компании приняло решение усилить свое присутствие в сегменте госзаказа и расширить список клиентов среди коммерческих компаний. Для этого на платформе Creatio будет реализовано решение по автоматизации закупочной деятельности.

Закупки в госсекторе регулируются двумя федеральными законами - №223-ФЗ и №44-ФЗ. Рынок коммерческих закупок сильно отличается от государственных закупок: каждая компания имеет свою структуру управления закупками и свое понимание, как этот процесс должен выглядеть. Поэтому каждый проект «Норбит» по внедрению SRM-решения будет включать методологическую поддержку.

Компания «Террасофт» предлагает технологически зрелую BPM-платформу Creatio, что подтверждено лидерскими позициями на международном рынке: входит в число лидирующих вендоров по CRM- и BPM-системам, активно занимается развитием платформы и маркетплейса. BPM-платформа Creatio входит в реестр отечественного ПО.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», отметил: «Практика Террасофт в нашей компании считается самой быстро развивающейся. За 3 года совместной работы мы завершили более 30 проектов. «Норбит» выбрал BPM-платформу Creatio для автоматизации закупочной деятельности, поскольку у многих компаний появилась потребность управлять различными процессами на единой платформе. Уже сейчас мы видим интерес заказчиков к таким проектам».

Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт», сказал: ««Норбит» имеет большой проектный опыт по внедрению систем для автоматизации закупок, и мы рады, что в нашей партнерской сети есть компании, которые обладают такой экспертизой и занимают лидирующие позиции в своих отраслях. Уверен, технические возможности BPM-платформы Creatio помогут «Норбит» реализовывать масштабные проекты как в сфере госзакупок, так и с коммерческими заказчиками».