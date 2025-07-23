ГК Softline и ГК «ИТ Эксперт» объединят усилия для продвижения ITSM-решений

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и ГК «ИТ Эксперт» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на расширение присутствия обеих сторон на рынке. ГК Softline будет оказывать услуги по продвижению и внедрению экосистемы ITSM box: клиенты группы компаний получат эффективные решения для автоматизации ИТ-услуг и оптимизации затрат. Расширение импортонезависимого портфеля продуктов для заказчиков соответствует стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

ITSM box предоставляет широкий набор инструментов и технологий для управления ИТ-услугами и ИТ-активами, конфигурациями и лицензиями. ПО на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в ИТ-холдинг LANSOFT) соответствует требованиям регулятора и подходит для импортозамещения в государственном и корпоративном секторах. Встроенный ИИ-ассистент обрабатывает типовые запросы, что помогает оптимизировать ресурсы и ускорить решение задач.

Включение ITSM box в продуктовый портфель Softline позволит клиентам группы компаний использовать новые инструменты для повышения качества ИТ-услуг. Команда ГК Softline обладает многолетним опытом внедрения ITSM-решений и необходимыми компетенциями для реализации проектов любой сложности. В рамках партнерства с «ИТ Эксперт» специалисты ГК Softline прошли сертифицированное обучение у вендора, наращивая экспертизу по продукту, чтобы предоставлять заказчикам услуги высокого качества.

«В условиях цифровизации всех сфер деловой активности, предоставление и поддержка качественных ИТ-услуг становится приоритетной задачей многих компаний. Для реализации данной задачи необходим мощный и надежный инструмент, настроенный в соответствии с потребностями бизнеса. Именно поэтому наши компании объединяют усилия с целью создания на базе продукта ITSM box комплексных систем управления ИТ-услугами в интересах заказчиков, реализующих современные практики управления ИТ-услугами и применения инструментов искусственного интеллекта», — сказал Николай Панов, директор по развитию бизнеса ГК IT Expert.

«ITSM box — один из лидеров среди российских решений этого класса в плане функциональности и надежности. Платформа выдерживает высокие нагрузки и объединяет полный набор практик ITIL. Наше сотрудничество с «ИТ Эксперт» открывает перспективы для развития совместных проектов, так как мы видим стабильный интерес к внедрению ITSM-решений, что связано с импортозамещением и ростом уровня цифровой зрелости заказчиков. Кроме того, в ГК Softline работают специалисты с успешным опытом реализации крупных проектов в области ITSM, что помогает нам быстро и качественно решать задачи заказчиков», — сказал Владимир Грибоедов, менеджер по развитию продаж BPMSoft ГК Softline.