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Индексная книга (каталог) CNews*
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Грибоедов Владимир

СОБЫТИЯ


16.06.2026 ГК Softline запустила модуль расширенного логирования для платформы BPMSoft 1
23.07.2025 ГК Softline и ГК «ИТ Эксперт» объединят усилия для продвижения ITSM-решений 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Грибоедов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Box inc - box.com - box.net 370 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 68 1
Softline - Софтлайн 3627 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 753 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 430 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1843 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 928 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6613 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 1
IT Expert - ITSM box 12 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 271 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1585 1
Панов Николай 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6086 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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