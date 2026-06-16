Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Грибоедов Владимир
СОБЫТИЯ
|16.06.2026
|ГК Softline запустила модуль расширенного логирования для платформы BPMSoft 1
|23.07.2025
|ГК Softline и ГК «ИТ Эксперт» объединят усилия для продвижения ITSM-решений 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Грибоедов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Box inc - box.com - box.net 370 1
|IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 68 1
|Softline - Софтлайн 3627 1
|IT Expert - ITSM box 12 1
|Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 271 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1585 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.