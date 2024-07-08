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Новый технический директор Скала^р: Сроки импортозамещения можно сократить в разы

Новый технический директор Скала^р Антон Карасев на одной из конференций представил концепцию «Корпоративная ИТ-инфраструктура 2.0». Антон Карасев стоял у истоков создания продуктовой линейки Скала^р. Он сменил на своем посту Петра Дубенскова, который перешел на позицию директора по технологическим инновациям Скала^р.

Антон Карасев сосредоточился на развитии продуктовых концепций и технологических подходов, повышении эффективности работы технической дирекции за счет развития инженерных компетенций и укрепления командных коммуникаций, а также масштабировании производства. Петр Дубенсков – на деятельности по исследованию и разработке, а также созданию новых высокотехнологичных решений.

Один из проектов Антона Карасева на новой должности – разработка концепции «Корпоративная ИТ-инфраструктура 2.0». Она подразумевает создание целостного технологически независимого ИТ-ландшафта на готовых и предустановленных ПАК взамен точечного импортозамещения отдельных информационных систем путем подбора и апробации разрозненных решений. В результате сроки инфраструктурных проектов сокращаются в разы. Концепция доказала свою эффективность и является примером для всего рынка: Газпромбанк строит импортозамещенную ИТ-инфраструктуру на Машинах Скала^р.

«Компания, как и рынок на котором она работает, стремительно эволюционирует. Рассчитываю, что моя экспертиза усилит продуктовые подходы в командах разработки Машин Скала^р, а также внутреннее взаимодействие команд разработки. Это позволит нам предвосхищать растущие требования рынка и государства к доверенным и технологически независимым ПАК для построения высоконагруженных ИТ-инфраструктур», – комментирует Антон Карасев, технический директор Скала^р.

Антон Карасев в 2006 году окончил НИЯУ МИФИ по специальности «Вычислительные машины, комплексы и сети». Учебу совмещал с работой в различных компаниях, в том числе Thomson Reuters и Paragon Software Group. В 2012 году пришел в компанию IBS, где прошел путь от эксперта по облачным вычислениям до директора по продукту. В 2015 году присоединился к команде Скала^р, где возглавлял подразделение по разработке продуктов. В 2022 году руководил проектом по импортозамещению в крупном банке, после чего вернулся в Скала^р в качестве технического директора. В компании отвечает за продуктовую разработку и производство.

Петр Дубенсков в 1991 году окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Оптико-электронные приборы». Начал профессиональную деятельность в 1991 году с позиции инженера-разработчика в НПО «Композит». С 1994 по 1997 год развивал высокопроизводительные вычислительные комплексы, сети и системы управления в ИТ-компании «Весть». С 1997 года работал в компании IBS, где прошел путь от менеджера по продукту до руководителя департамента системной архитектуры. В 2015 году присоединился к команде Скала^р. Отвечает за инновационное развитие компании.

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