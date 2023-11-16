«Альт» — первая и пока единственная российская ОС, работающая на базе китайских процессоров с архитектурой Loongarch64

«Базальт СПО» подготовила технологическую сборку операционных систем (ОС) «Альт» на базе китайских процессоров с архитектурой Loongarch64. Это первая и пока единственная российская ОС, работающая с данной аппаратной платформой. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО»

Сборка выполнена с графической средой Xfce на базе нестабильной (экспериментальной) ветки репозитория проекта «Сизиф». В дальнейшем планируется релиз дистрибутивов ОС семейства «Альт» для Loongarch64.

Уже сейчас ОС «Альт» для Loongarch64 можно установить на ноутбуках, рабочих станциях и серверах и работать с базовым набором программ, таких как офисный пакет LibreOffice, браузер Firefox, графический редактор GIMP (свободный аналог Adobe Photoshop) и др.

«”Базальт СПО” представляет уникальную технологию — первую в России операционную систему для архитектуры Loongarch64. Процессоры на ее основе появились на российском рынке совсем недавно, а, значит, организациям и предприятиям предстоит масштабная работа по адаптации программного обеспечения к работе с китайской архитектурой. Операционные системы «Альт» могут стать платформой для тестирования таких продуктов», — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

Разработчикам «Базальт СПО» удалось адаптировать ОС «Альт» для полноценной работы с Loongarch64 всего за девять месяцев. Такой быстрый результат стал возможен благодаря автоматизации сборочного процесса с помощью технологии — догоняющей сборки пакетов. Когда в основном репозитории появляются новые программы, робот автоматически создает задание на сборку аналогичных программ для «догоняющих» платформ. Потребность в привлечении к этому процессу разработчиков все равно остается: например, некоторые пакеты связаны между собой, а разорвать зависимости может только человек; однако робот может сообщить о наличии таких связей.

«Технология догоняющей сборки существенно ускоряет процесс адаптации ОС для новых архитектур, — сказал Сергей Трандин. — Изначально для Loongarch64 пакеты собирались "вручную" — cборка первой тысячи заняла примерно полгода. В июле для этой платформы была настроена сборочница, и процесс пошел гораздо быстрее. На сегодня в репозитории проекта "Сизиф" собрано более 16 тыс. программных пакетов для китайской архитектуры, их база постоянно пополняется. Исходные коды пакетов хранилища Loongarch64 также опубликованы и развиваются в рамках проекта "Сизиф". Быстрый результат был получен и благодаря накопленному опыту разработчиков "Базальт СПО"».

ОС «Альт» работают на восьми архитектурах: основных — i586, x86_64, aarch64, armh, ppc64le, и «догоняющих» — «Эльбрус», mipsel, riscv64. Опыт создания ОС для этих аппаратных платформ был использован при портировании на Loongarch64.

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Активную поддержку разработчикам «Базальт СПО» оказали представители китайской компании-разработчика процессоров с архитектурой Loongarch: они предоставили сообществу всю подробную документацию, современные серверы для тестирования ОС, а также приняли активное участие в работе разработчиков свободного ПО, реализуя и продвигая поддержку Loongarch.

«Опыт ”Базальт СПО” по формированию одного из крупнейших репозиториев ПО мира будет очень полезен при продвижении российских процессоров и целых программно-аппаратных экосистем в Юго-Восточной Азии, — отметил Валентин Макаров, президент НП «Руссофт». — Пока это кажется фантазией, но даже в масштабах «Руссофт» мы имеем все необходимое, чтобы отработать хотя бы пилотное продвижение».

По словам генерального директора «Базальт СПО» Сергея Трандина, процессоры с архитектурой Loongarch64 обладают существенным преимуществом: китайские разработчики предоставляют всю необходимую техническую документацию на свои решения, что позволяет использовать их на объектах критической информационной инфраструктуры. Кроме того, процессоры уже запущены в массовое производство, в связи с чем их можно рассматривать как реальную альтернативу западным аналогам.

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«Базальт СПО» («Альт линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.