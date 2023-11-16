Разделы

ПО Софт Техника
|

«Альт» — первая и пока единственная российская ОС, работающая на базе китайских процессоров с архитектурой Loongarch64

«Базальт СПО» подготовила технологическую сборку операционных систем (ОС) «Альт» на базе китайских процессоров с архитектурой Loongarch64. Это первая и пока единственная российская ОС, работающая с данной аппаратной платформой. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО»

Сборка выполнена с графической средой Xfce на базе нестабильной (экспериментальной) ветки репозитория проекта «Сизиф». В дальнейшем планируется релиз дистрибутивов ОС семейства «Альт» для Loongarch64.

Уже сейчас ОС «Альт» для Loongarch64 можно установить на ноутбуках, рабочих станциях и серверах и работать с базовым набором программ, таких как офисный пакет LibreOffice, браузер Firefox, графический редактор GIMP (свободный аналог Adobe Photoshop) и др.

«”Базальт СПО” представляет уникальную технологию — первую в России операционную систему для архитектуры Loongarch64. Процессоры на ее основе появились на российском рынке совсем недавно, а, значит, организациям и предприятиям предстоит масштабная работа по адаптации программного обеспечения к работе с китайской архитектурой. Операционные системы «Альт» могут стать платформой для тестирования таких продуктов», — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

Разработчикам «Базальт СПО» удалось адаптировать ОС «Альт» для полноценной работы с Loongarch64 всего за девять месяцев. Такой быстрый результат стал возможен благодаря автоматизации сборочного процесса с помощью технологии — догоняющей сборки пакетов. Когда в основном репозитории появляются новые программы, робот автоматически создает задание на сборку аналогичных программ для «догоняющих» платформ. Потребность в привлечении к этому процессу разработчиков все равно остается: например, некоторые пакеты связаны между собой, а разорвать зависимости может только человек; однако робот может сообщить о наличии таких связей.

«Технология догоняющей сборки существенно ускоряет процесс адаптации ОС для новых архитектур, — сказал Сергей Трандин. — Изначально для Loongarch64 пакеты собирались "вручную" — cборка первой тысячи заняла примерно полгода. В июле для этой платформы была настроена сборочница, и процесс пошел гораздо быстрее. На сегодня в репозитории проекта "Сизиф" собрано более 16 тыс. программных пакетов для китайской архитектуры, их база постоянно пополняется. Исходные коды пакетов хранилища Loongarch64 также опубликованы и развиваются в рамках проекта "Сизиф". Быстрый результат был получен и благодаря накопленному опыту разработчиков "Базальт СПО"».

ОС «Альт» работают на восьми архитектурах: основных — i586, x86_64, aarch64, armh, ppc64le, и «догоняющих» — «Эльбрус», mipsel, riscv64. Опыт создания ОС для этих аппаратных платформ был использован при портировании на Loongarch64.

Как государство поддерживает внедрение искусственного интеллекта
поддержка ит-отрасли

Активную поддержку разработчикам «Базальт СПО» оказали представители китайской компании-разработчика процессоров с архитектурой Loongarch: они предоставили сообществу всю подробную документацию, современные серверы для тестирования ОС, а также приняли активное участие в работе разработчиков свободного ПО, реализуя и продвигая поддержку Loongarch.

«Опыт ”Базальт СПО” по формированию одного из крупнейших репозиториев ПО мира будет очень полезен при продвижении российских процессоров и целых программно-аппаратных экосистем в Юго-Восточной Азии, — отметил Валентин Макаров, президент НП «Руссофт». — Пока это кажется фантазией, но даже в масштабах «Руссофт» мы имеем все необходимое, чтобы отработать хотя бы пилотное продвижение».

По словам генерального директора «Базальт СПО» Сергея Трандина, процессоры с архитектурой Loongarch64 обладают существенным преимуществом: китайские разработчики предоставляют всю необходимую техническую документацию на свои решения, что позволяет использовать их на объектах критической информационной инфраструктуры. Кроме того, процессоры уже запущены в массовое производство, в связи с чем их можно рассматривать как реальную альтернативу западным аналогам.

На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС
Цифровизация

***

«Базальт СПО» («Альт линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роскомнадзор запугивает операторов связи гигантскими штрафами за неподключение к «Антифроду». Могут потребоваться крупные вложения

Власти разрешили МТС продать ее единственный зарубежный актив

Казначейство России переводит основную функциональность «Электронного бюджета» с продукта Oracle на отечественное решение

Китайцы придумали, как закупать «железо» для выпуска передовых чипов вопреки всем санкциям США

CNews Analytics опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для финсектора

Власти тайком заблокируют спецпротокол VPN для обхода блокировок. Последствия для Рунета могут оказаться разрушительными

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома

Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы

Показать еще

Наука

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям
Показать еще