Российский Linux впервые научили работать со стратегическими китайскими процессорами, которые не уступают Intel Core и AMD Ryzen

В российских ОС Linux семейства «Альт» появилась поддержка архитектуры LoongArch, на которой основаны процессоры компании Loongson, сравнимые по производительности с чипами Core и Ryzen. Это первый подобный случай в стране. Данные чипы официально запрещены для экспорта в Россию и другие страны, так как признаны в КНР стратегически важными, но россияне все равно будут собирать на них серверы и СХД.

«Скрестить» российское и китайское

Российские ОС семейства «Альт», как сообщили CNews представители ее разработчика – компании «Базальт СПО», получили полноценную поддержку китайской процессорной архитектуры LoongArch. Это собственная разработка КНР, развитие которой идет более 20 лет.

О грядущей адаптации «Альт» под эту архитектуру CNews писал еще в октябре 2023 г., но на тот момент подробности об этой затее не раскрывались. На середину ноября 2023 г. ни одна другая российская ОС работать с LoongArch не умела.

На базе LoongArch разрабатываются процессоры компании Loongson, многие из которых способны сравниться по производительности с относительно современными чипами Intel и AMD с архитектурой х86. В конце 2022 г. все наработки, связанные с LoongArch и процессорами на ее основе власти Китая признали стратегически важными и запретили к экспорту за пределы КНР, однако для России, судя по всему, было сделано исключение.

Фото: Loongson Китайским чипам нашлось место в российском Linux

Как сообщал CNews, «Норси-транс» и несколько других компаний намерены наладить выпуск СХД, серверов и компьютеров на процессорах Loongson. На тот момент была закуплена первая партия из 100 процессоров из числа самых передовых.

Все уже работает

По словам представителей «Базальт СПО», на момент выпуска материала адаптация операционок «Альт» под LoongArch была произведена, го все еще находилась на этапе тестирования. Разработчики подготовили технологическую сборку ОС «Альт» с поддержкой этой архитектуры, дополненную графической средой Xfce.

В основе сборки лежит нестабильная, экспериментальная ветка репозитория проекта «Сизиф», которая используется разработчиками для обкатки новых идей и наработок, включая поддержку различных процессорных архитектур. На вопрос CNews о сроках выхода стабильных релизов с поддержкой LoongArch советник генерального директора «Базальт СПО» Алексей Новодворский ответил: «В начале 2024 г. «Базальт СПО» выпустит новый стабильный бранч (стабильную ветку) репозитория проекта «Сизиф» - Одиннадцатую платформу. В I квартале 2024 г. мы планируем выпустить дистрибутивы ОС «Альт» p11, в том числе и дистрибутивы для платформы LoongArch». Также он ответил на вопрос редакции о причинах выбора в качестве графической среды именно Xfce: «Первая сборка ОС «Альт» под Loongarch – экспериментальная, поэтому сделать ее с Xfce было проще и надежнее. Хfce компактна и не сложна в поддержке. Но в нашем репозитории есть и другие графические среды, поэтому в дальнейшем мы будем выпускать дистрибутивы ОС «Альт» и на них».

Экспериментальный дистрибутив «Альт» с поддержкой LoongArch доступен для скачивания и дальнейшей установки с официального сайта разработчика. На выбор предложен ISO-образ объемом около 1,2 ГБ для «чистой» установки на системный диск ПК, а также разработчики подготовили подробную инструкцию для запуска виртуальной машины loongarch64 под QEMU.

Алексей Новодворский рассказал CNews о стабильности работы приложений в новой сборке «Альт». «Все свободные программы работают хорошо и стабильно. Для некоторых программ приходится адаптировать сборку, но эту задачу мы успешно решаем. Что касается проприетарных программ, то их еще предстоит адаптировать их авторам. Мы готовы сотрудничать и помогать, весь инструментарий для этого у нас уже готов», – сказал он, подчеркнув, что код сборки ОС «Альт» под LoongArch полностью открыт.

Неожиданно надежный помощник

Адаптация «Альт» под LoongArch заняла у разработчиков девять месяцев. С их слов, это очень сжатые сроки, и добиться этого они смогли благодаря посильной помощи китайской стороны «Активную поддержку разработчикам «Базальт СПО» оказали представители китайской компании-разработчика процессоров с архитектурой Loongarch: они предоставили сообществу всю подробную документацию, современные серверы для тестирования ОС, а также приняли активное участие в работе разработчиков свободного ПО, реализуя и продвигая поддержку Loongarch», – сообщили CNews в «Базальт СПО».

«Китайские коллеги доброжелательны и открыты к сотрудничеству, не возникало никаких проблем в общении», – сказал CNews Алексей Новодворский. На вопрос редакции, получилось бы реализовать проект без помощи КНР, он ответил: «Мы могли бы выполнить адаптацию полностью своими силами. Открытые наработки уже есть у международных проектов свободного ПО: например, у проекта Debian и ряда других вендоров. Но работа заняла бы больше времени, мы не создали бы за девять месяцев большой репозиторий под LoongArch».

Ускорить процесс помогла и его автоматизация путем внедрения технологии «догоняющей сборки пакетов». Когда в основном репозитории появляются новые программы, робот автоматически создает задание на сборку аналогичных программ для «догоняющих» платформ. «Технология догоняющей сборки существенно ускоряет процесс адаптации ОС для новых архитектур, – сказал CNews генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин. – Изначально для Loongarch64 пакеты собирались «вручную» – cборка первой тысячи заняла примерно полгода. В июле для этой платформы была настроена сборочница, и процесс пошел гораздо быстрее. На сегодня в репозитории проекта «Сизиф» собрано более 16 тыс. программных пакетов для китайской архитектуры, их база постоянно пополняется. Исходные коды пакетов хранилища Loongarch64 также опубликованы и развиваются в рамках проекта «Сизиф». Быстрый результат был получен и благодаря накопленному опыту разработчиков «Базальт СПО».

Подробнее о китайских процессорах

Архитектура LoongArch разрабатывается в Китае с 2002 г. силами компании BLX IC Design Corporation – владельца бренда Loongson. За ней стоят Институт компьютерных технологий КНР, Академия наук Китая и группа Jiangsu Zhongy Group.

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LoongArch лишена заимствований из других архитектур – как утверждают разработчики, в ней нет ни единой частички х86, ARM, MIPS, RISC-V и др. В настоящее время она насчитывает в пределах 2000 уникальных инструкций.

В настоящее время Loongson выпускает по два-три новых процессора в год. Так, летом 2023 г. должно было начаться производство пользовательского CPU 3A6000, специально для поддержки которого она подготовила два патча для ядра Linux. Также в ее распоряжении есть еще две линейки процессоров – для серверов и для высокопроизводительных рабочих станций.

Параллельно с разработкой новых моделей процессоров Loongson постоянно изучает новые технологии. В частности, в ноябре 2023 г. стало известно, что она очень активно осваивает 7-нанометровую топологию (нынешние ее процессоры выпускаются по 12-нанометровой). Она планирует выпустить свой первый 7-нанометровый чип 3А7000 в 2025 г.