«Академия Softline» запускает собственную платформу ИТ-сертификации «СЛМетрикс»

«Академия Softline», единая образовательная экосистема для бизнеса и государства, объявляет о запуске собственной платформы профессиональной ИТ-сертификации «СЛМетрикс» в партнерстве с ведущими российскими вендорами. Платформа, в задачи которой будет входить предоставление сервисов сертификации для корпоративных заказчиков и физических лиц, станет инструментом подтверждения компетенций, знаний и навыков в сфере российских информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Академия Softline» выступает провайдером для вендоров, работодателей и специалистов, предлагая ресурсы единой платформы для организации всей логистики, связанной с сертификацией. Методические ресурсы и многолетний опыт в работе с международными платформенными решениями позволяют «Академии Softline» разрабатывать для вендоров тесты любой сложности. Единое пространство с экзаменами по продуктам ведущих отечественных ИТ-производителей даст специалистам возможность получать сертификаты вендоров и официальное признание своей квалификации и опыта в работе с технологиями и продуктами.

Игорь Морозов, руководитель образовательной экосистемы «Академия Softline»: «Практика оценки квалификации через независимое тестирование, после прохождения которого специалист получает сертификат, подтверждающий уровень его знаний и компетенций, давно зарекомендовала себя на рынке. Платформа профессиональной ИТ-сертификации, разработанная «Академией Softline», расширяет возможности для развития специалистов в российской ИТ-индустрии, повышая стандарты оценки компетенций. Это открывает новые перспективы для развития рынка ИТ-образования в России».

Платформа ИТ-сертификации «СЛМетрикс» позволит специалистам официально подтверждать их профессиональные навыки и компетенции, а работодателям – объективно оценивать уровень подготовки соискателей и планировать кадровые ресурсы. Такой подход обеспечит всестороннюю и объективную оценку знаний, будет способствовать росту квалификации и повышению уровня профессионализма в ИТ-сфере, поможет компаниям лучше планировать кадровые ресурсы для задач импортозамещения.

В настоящее время на витрине платформы уже представлены экзамены нескольких компаний, в их числе разработчик системного и инфраструктурного ПО «Группа Астра». Вендор давно развивает программу сертификации по своим продуктам и решениям.

Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра»: «Существует тесная связь между профессиональными компетенциями ИТ-специалистов и выбором в пользу отечественных решений, востребованностью таких программных продуктов на рынке. Сертификация играет важную роль в образовательном процессе. Она позволяет задавать высокие стандарты обучения, подтверждать компетенции специалистов, увеличивать количество хорошо подготовленных профессионалов ИТ-отрасли, а также популяризировать отечественные программные продукты».

Наталья Царевская-Дякина, руководитель EdTech-кластера Фонда «Сколково»: «Платформа “СЛМетрикс” – это еще один большой шаг к формированию в России собственной эффективной системы ИТ-сертификации. Осенью прошлого года мы вошли в состав экспертной группы по созданию национальной системы сертификации взамен ушедшей зарубежной. В этом плане в наши задачи входит, в числе прочего, обеспечение плодотворного диалога между всеми заинтересованными участниками ИТ-отрасли. Сегодня мы наблюдаем рост числа инструментов, подходов и методологий в ИТ-сертификации. Игроки рынка начинают самостоятельно создавать востребованные элементы индустрии, лучше понимать приоритеты как специалистов, так и работодателей. Вместе с тем стоит отдавать себе отчет, что понадобится еще несколько лет до того, как на рынке финально сложится признанная всеми конфигурация оценки ИТ-специалистов. Единая система не может быть строго регламентирована и спущена сверху, это живой самонастраивающийся механизм, которому нужно время и активные участники».

Илья Панкратов, председатель Наблюдательного совета itSMF, руководитель проекта РИТМ (Российская ИТ-Методология): «Уход зарубежных провайдеров профессиональных сертификаций привел к ряду проблем: например, к невозможности продления сертификатов и подтверждения компетенций для специалистов, а также отсутствию единой меры оценки ИТ-сотрудников для организаций. Необходимо создавать и поддерживать российские методологии и сертификации, в том числе, для обеспечения технологического суверенитета. Платформа сертификации «Академии Softline» позволяет реализовать важную часть цикла подготовки и тестирования экспертов».

В 2023 г. «Академия Softline» вошла в Совет по развитию профессиональной сертификации ИТ-специалистов при Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Представленная платформа «СЛМетрикс» стала практическим вкладом компании в развитие отечественной системы ИТ-сертификации.

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«Академия Softline» (ГК Softline) - образовательная экосистема на рынке корпоративного обучения, объединившая передовой опыт и экспертизу «Академии АйТи» и Учебного центра Softline. Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и государственных заказчиков в реализации образовательных проектов с 1995 г.