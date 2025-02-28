Академия Softline объявила о стратегическом партнерстве с Arenadata и развитии направления Data Science

Образовательная экосистема Академия Softline (ГК Softline) заключила соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Arenadata, российским разработчиком систем управления и обработки данных. Сотрудничество направлено на совместное расширение экспертизы в сегменте подготовки специалистов по работе с данными и развитие комплексного образовательного направления в области Data Science.

В рамках партнерства Академия Softline сможет предложить корпоративным заказчикам в формате единого окна расширенную линейку образовательных курсов по продуктам и решениям Arenadata. Особое внимание в направлении будет уделено разработке совместных программ профессиональной переподготовки в области Data Science с привлечением ведущих экспертов вендора.

Еще одним важным вектором сотрудничества станет развитие профессиональной сертификации ИТ-специалистов в России по технологиям обработки и анализа данных. Планируется разместить экзамены по продуктам вендора на платформе Академии Softline — СЛМетрикс. Сертификации будут отвечать актуальным потребностям в оценке компетенций персонала корпоративных заказчиков.

«Сотрудничество с Академией Softline позволило создать уникальную модель авторизованного обучения, которая выделяется на фоне существующих предложений на рынке ИТ-образования. Комплексное взаимодействие мощных экспертиз со стороны образовательного блока Arenadata и Академии Softline, направлено на качественное развитие сервиса по обучению нашим решениям, технологиям, положенным в их основу, а также смежным программным продуктам. Сотрудничество поможет удовлетворять растущий спрос на квалифицированных специалистов в области Data Science и больших данных, что является ключевым фактором развития компетенций сотрудников внутри заказчиков, партнёров и самой отрасли информационных технологий. Для нас это очередной шаг к расширению сети стратегических образовательных партнёров с уникальной моделью авторизованного обучения от вендора», — сказал Федор Кирдяшов, директор по обучению Arenadata.