Платформа ИТ-сертификации «СЛМетрикс» от Академии Softline получила аккредитацию АПКИТ

Образовательная экосистема Академия Softline (ГК Softline) сообщает о получении аккредитации Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) для платформы профессиональной ИТ-сертификации «СЛМетрикс». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Аккредитация АПКИТ открывает новые перспективы для ее дальнейшего развития и распространения на российском ИТ-рынке. Ключевым результатом работы по сертификации на данном этапе стала разработка единой методологии, применимой для всех участников рынка. Это значительный шаг вперед в стандартизации и унификации процессов оценки компетенций ИТ-специалистов в России.

«СЛМетрикс» предоставляет возможности как для ИТ-специалистов, желающих подтвердить свою квалификацию, так и для работодателей, заинтересованных в объективной оценке компетенций сотрудников. Это комплексное решение, разработанное с учетом актуальных требований рынка труда и современных технологических тенденций. Платформа предлагает большой выбор сертификационных программ от ведущих российских вендоров, охватывающих различные области ИТ-индустрии: от программирования и анализа данных до кибербезопасности и облачных технологий.

«В условиях жесткого дефицита кадров особенно важно всеми силами повышать качество имеющихся в России ИТ-специалистов. Сертификация это не только инструмент независимой оценки работника, но и его мотивации к повышению уровня знаний и умений. Это и важная помощь работодателю. Наша задача выстроить гармоничный, авторитетный инструмент оценки. Я рад активному участию Академии Softline в этом проекте, важном для всего отечественного ИТ-рынка», - отметил Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ)

«Получение аккредитации АПКИТ – важный шаг в развитии системы профессиональной ИТ-сертификации в России. Наши усилия по созданию качественной и востребованной системы получили высокую оценку профессионального сообщества. Платформа «СЛМетрикс» реализована на основе многолетнего опыта работы с международными решениями по ИТ-сертификации. Мы создали продукт, который уже на старте не уступает по функциональности и качеству западным решениям, и помогает ведущим российским вендорам реализовывать инициативы по профессиональному развитию и оценке компетенций ИТ-специалистов», - сказал Игорь Морозов, руководитель Академии Softline.