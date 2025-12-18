Разделы

Решение InfoWatch защитит корпоративные данные на личных устройствах

ГК InfoWatch получила свидетельство от РЦИС на решение для защиты корпоративной почты — InfoWatch Gateway. Технология обеспечивает защиту корпоративных данных при работе с персональных устройств, не вмешиваясь в их работу и личные данные. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

ГК InfoWatch получила от «Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС) свидетельство, удостоверяющее авторские права на научное произведение «InfoWatch Gateway — контроль корпоративной почты в режиме BYOD, безопасная работа с корпоративными данными». Получение документа подтверждает уникальность и новизну разработанной технологии.

Технология InfoWatch Gateway предназначена для организаций, которым важно обеспечить требования по информационной безопасности при использовании сотрудниками личных устройств — политике BYOD (Bring Your Own Device, «возьми свое устройство»). Технология обеспечивает контроль над корпоративной электронной почтой без необходимости установки агентов на смартфоны, планшеты и ноутбуки сотрудников.

InfoWatch Gateway производит потоковый перехват трафика между персональным устройством и корпоративным почтовым сервером через специализированный сервер. Технология позволяет мониторить и анализировать работу с корпоративной электронной почтой — получение и отправку писем, скачивание вложений и работу с черновиками — на уровне протокола без вмешательства в работу ОС устройства. Это позволяет применять политики безопасности и DLP-анализа к каждому событию.

Таким образом, InfoWatch Gateway предоставляет организациям механизм защиты корпоративных ресурсов, сохраняя при этом привычный для сотрудника комфорт работы с почтой и защиту его личных данных.

«Решение InfoWatch Gateway обеспечивает безопасность корпоративной переписки, даже если сотрудники работают с личными гаджетами. Технология не нуждается в установке дополнительного ПО на смартфоны, планшеты или ноутбуки, что делает ее удобным инструментом для внедрения политики BYOD без ущерба конфиденциальности данных компании», — сказал старший менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch и один из авторов разработки Тимур Галиулин.

