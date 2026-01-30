InfoWatch Vision поможет проследить жизненный цикл документов

ГК InfoWatch получила от «Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС) свидетельство на техническое решение ­ «InfoWatch Vision. Маршруты движения файлов». Документ подтверждает правообладание технологией и уникальность разработки. InfoWatch Vision — это модуль визуальной аналитики для DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Зарегистрированная технология расширяет функциональность модуля визуальной аналитики InfoWatch Vision. Она автоматически выявляет всю последовательность событий, связанных с текстовым документом, которые фиксирует DLP-система. Технология анализирует содержание документов и позволяет проследить за файлом даже в тех случаях, когда он переименован, незначительно изменен или конвертирован в другой текстовый формат. Полученные в разрозненном виде данные собираются в наглядную интерактивную схему, удобную для анализа в едином интерфейсе «Центра расследований».

«Технология “InfoWatch Vision. Маршруты движения файлов” расширяет функционал и повышает удобство анализа данных из DLP-системы. Она обеспечивает сквозное отслеживание действий, связанных с текстовыми документами, на протяжении всего жизненного цикла файла», — сказал менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch и один из авторов технологии Артем Руснак.