Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

InfoWatch Vision поможет проследить жизненный цикл документов

ГК InfoWatch получила от «Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС) свидетельство на техническое решение ­ «InfoWatch Vision. Маршруты движения файлов». Документ подтверждает правообладание технологией и уникальность разработки. InfoWatch Vision — это модуль визуальной аналитики для DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Зарегистрированная технология расширяет функциональность модуля визуальной аналитики InfoWatch Vision. Она автоматически выявляет всю последовательность событий, связанных с текстовым документом, которые фиксирует DLP-система. Технология анализирует содержание документов и позволяет проследить за файлом даже в тех случаях, когда он переименован, незначительно изменен или конвертирован в другой текстовый формат. Полученные в разрозненном виде данные собираются в наглядную интерактивную схему, удобную для анализа в едином интерфейсе «Центра расследований».

«Технология “InfoWatch Vision. Маршруты движения файлов” расширяет функционал и повышает удобство анализа данных из DLP-системы. Она обеспечивает сквозное отслеживание действий, связанных с текстовыми документами, на протяжении всего жизненного цикла файла», — сказал менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch и один из авторов технологии Артем Руснак.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос

PostgreSQL по-русски: как вывести отечественные СУБД на мировой уровень

Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще