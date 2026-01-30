InfoWatch Vision поможет проследить жизненный цикл документов
ГК InfoWatch получила от «Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС) свидетельство на техническое решение «InfoWatch Vision. Маршруты движения файлов». Документ подтверждает правообладание технологией и уникальность разработки. InfoWatch Vision — это модуль визуальной аналитики для DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.
Зарегистрированная технология расширяет функциональность модуля визуальной аналитики InfoWatch Vision. Она автоматически выявляет всю последовательность событий, связанных с текстовым документом, которые фиксирует DLP-система. Технология анализирует содержание документов и позволяет проследить за файлом даже в тех случаях, когда он переименован, незначительно изменен или конвертирован в другой текстовый формат. Полученные в разрозненном виде данные собираются в наглядную интерактивную схему, удобную для анализа в едином интерфейсе «Центра расследований».
«Технология “InfoWatch Vision. Маршруты движения файлов” расширяет функционал и повышает удобство анализа данных из DLP-системы. Она обеспечивает сквозное отслеживание действий, связанных с текстовыми документами, на протяжении всего жизненного цикла файла», — сказал менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch и один из авторов технологии Артем Руснак.