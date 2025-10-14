Новые возможности реализованы в InfoWatch ARMA Management Console 2.0

ГК InfoWatch выпустила обновление InfoWatch ARMA Management Console версии 2.0. Новая версия упрощает управление инфраструктурой безопасности InfoWatch ARMA, автоматизирует рутинные задачи и обеспечивает гибкое масштабирование. Об этом CNews сообщили представители InfoWatch.

InfoWatch ARMA Management Console — это единый центр управления всеми решениями линейки InfoWatch ARMA, которые обеспечивают сетевую безопасность и защиту АСУ ТП. Обновленная Management Console эффективнее работает с файрволлом нового поколения InfoWatch ARMA Стена (NGFW). Теперь несколько NGFW объединяются в группу, с ними можно выполнять массовые операции. Есть возможность установить эталонную конфигурацию сразу на множество систем, а через новые виджеты доступен контроль состояния всех устройств «Стена». Эти нововведения экономят время на индивидуальной настройке каждой системы и позволяют эффективнее администрировать парк устройств.

Через InfoWatch ARMA Management Console 2.0 можно индивидуально настраивать длительность хранения данных — событий, инцидентов и действий пользователей, обеспечить быстрый доступ к ним, данные можно записывать на внешний накопитель. Благодаря этому обеспечивается выполнение внутренних политик компании и соответствие требованиям отраслевых регуляторов.

Также в новой версии Management Console оптимизировано навигационное меню, а процесс установки ПО стал проще и удобнее.

«Во все продукты InfoWatch заложена идея, что один из ключевых ресурсов при построении надежного защитного периметра — это время и труд ИБ- и ИТ-специалистов. Развитие Management Console снижает порог входа в линейку продуктов InfoWatch ARMA, а через автоматизацию и понятный интерфейс делает использование наших решений удобнее и проще», — сказала менеджер по развитию продуктов InfoWatch ARMA Анна Иванова.