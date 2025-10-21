Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

InfoWatch Industrial Firewall защитит объекты электроэнергетики

Новые возможности промышленного межсетевого экрана ГК InfoWatch реализованы для повышения уровня защищенности критической инфраструктуры, промышленных и энергетических объектов. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Промышленный межсетевой экран InfoWatch ARMA Industrial Firewall обновлен до версии 3.15. В обновлении добавлена возможность защиты каналов сбора информации с отечественных приборов учета энергии благодаря поддержке промышленного протокола СПОДЭС и внедрен ряд других важных функциональных особенностей.

Глубокая инспекция протокола СПОДЭС позволяет InfoWatch ARMA Industrial Firewall 3.15 повысить безопасность передачи данных с приборов учета энергии. СПОДЭС — это единый открытый протокол передачи информации с интеллектуальных приборов учета электроэнергии разработки ПАО «Россети». Новый функционал межсетевого экрана актуален для объектов промышленности и энергетики — эксперты InfoWatch фиксируют рост атак на эту инфраструктуру, при этом действия злоумышленников зачастую направлены на саботаж.

Дополнительные функциональные возможности InfoWatch ARMA Industrial Firewall реализованы согласно запросам заказчиков из промышленного и энергетического секторов. Например, появилась возможность быстро загружать индикаторы компрометации от ФСТЭК России и сразу внедрять защитные меры. Индикаторы компрометации — это конкретные признаки или метрики, позволяющие обнаружить потенциальные ИБ-угрозы. Раньше они требовали ручного ввода.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

Также в InfoWatch ARMA Industrial Firewall 3.15 расширены возможности интеграции и автоматизации, система обеспечения безопасности инфраструктуры стала проще в управлении, а расширенный мониторинг состояния межсетевого экрана по протоколу SNMP и удобный контроль состояния дисков помогают быстро обнаруживать и предотвращать сбои, снижая простой и расходы.

«InfoWatch стремится занять лидирующие позиции на рынке кибербезопасности объектов промышленности и энергетики, поэтому в линейку решений InfoWatch ARMA внедряются востребованные в этих секторах возможности. Они позволяют быстрее реагировать и на новые угрозы, и на требования регуляторов. Новая версия InfoWatch ARMA Industrial Firewall поддерживает глубокий разбор протокола СПОДЭС и автоматическую загрузку индикаторов компрометации от ФСТЭК России, что сокращает время на настройку системы, снижает риски остановки производства и позволяет выполнить нормативы сфере КИИ», — сказал руководитель отдела развития продуктов InfoWatch ARMA Михаил Яблоков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские S3-хранилища 2025

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще