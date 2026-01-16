ГК InfoWatch и РЭУ им. Г.В. Плеханова заключили соглашение о сотрудничестве

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ГК InfoWatch и Российским экономическим университетом (РЭУ) им. Г.В. Плеханова. Главная цель партнерства – разработка образовательных программ, совместная работа с талантливыми молодыми специалистами и их качественная профессиональная подготовка. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

ГК InfoWatch по своей инициативе вошла в число 49 крупных ИТ-компаний, принимающих участие в апробации механизма взаимодействия аккредитованных ИТ-компаний и образовательных организаций. Такая работа ИТ-компаний и учреждений сферы образования предусмотрена Постановлением Правительства России от 28.11.2025 № 1949. Проект по апробации стартовал в 2025 году, мероприятия будут проходить в течение всего 2026 г.

Соглашение с РЭУ им. Г.В. Плеханова стало для ГК InfoWatch первым в рамках проекта. Среди запланированных мероприятий – преподавательская работа экспертов ГК InfoWatch в вузе, разработка образовательных программ по направлению информационной безопасности, софинансирование образовательных мероприятий и другие активности для повышения качестве образования будущих ИБ-специалистов с упором на практику.

«Раньше практические занятия для студентов вузов строились на иностранных технологиях. Сейчас, в условиях импортозамещения, необходимо обучать студентов на тех решениях, которые работают на российском рынке. И сфера информационной безопасности не является исключением. ГК InfoWatch много лет занимается подготовкой программ по защите информации предприятий на практике. Уверена, что наше сотрудничество позволит РЭУ им. Г.В. Плеханова и ГК InfoWatch совместными усилиями развивать компетенции молодых специалистов», – отметила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

«Инициатива Минцифры по апробации механизма взаимодействия ИТ-компаний и вузов очень важна для нас. Для Плехановского университета – это укрепление сотрудничества в области практикоориентированного образования и обеспечения студентов актуальными навыками. Стоит отметить, что в нашем вузе работает Высшая школа кибертехнологий, математики и статистики (факультет), которая готовит профильных ИТ-специалистов. Участие экспертов ГК InfoWatch в учебном процессе позволит студентам учиться на реальных примерах, работать с востребованным отечественным ПО и изучать современные стандарты информационной безопасности. Благодаря такому сотрудничеству выпускники получат уверенность в своих силах и навыки, необходимые для успешного профессионального будущего», – сказал ректор Плехановского университета Иван Лобанов.