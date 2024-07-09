Мощный отпор санкциям. Найден радикальный надежный способ использовать карты «Мир» за пределами России

Кыргызстан придумал, как жителям и гостям страны без ограничений пользоваться картами «Мир». Сейчас они запрещены из-за того, что для работы с ними используется иностранный софт. Для обхода блокировок Кыргызстан разработает собственное импортонезависимое ПО.

«Мир» вернется в Кыргызстан

Обслуживание карт «Мир» в Кыргызстане может возобновиться в самом ближайшем будущем. Как сообщил министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев, сейчас в стране ведется разработка собственного программного обеспечения для возобновления работы карт, привязанных к российской платежной системе. Об этом пишет «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам Амангельдиева, в настоящее время в стране используется латвийское ПО, лежащее в основе местной платежной системы «Элкарт». Разработчики софта потребовали запретить обслуживание карт «Мир» на территории Кыргызстана – их требование было удовлетворено 3 апреля 2024 г. В частности, тогда были прекращены: обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах); переводы с карты на карты; электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.

К моменту выпуска материала карты «Мир» без ограничений работали лишь в четырех странах мира, помимо России – в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии (данные ТАСС). В восьми странах карты принимают с различными ограничениями – в Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Лаосе, на Мальдивах, а также в Молдавии и Таджикистане.

Государственная Дума Ключом к возвращению карт «Мир» оказался отказ от иностранного софта

Что касается Кыргызстана, то в начале июля 2024 г. он входил в список всего лишь из трех стран, где карты «Мир» перестали действовать. В нем также числятся Турция и Узбекистан.

Латвийские санкции. Или все же американские

На то, что решение о прекращении обслуживания карт «Мир» в Кыргызстане приняли не власти страны, а разработчики Европы, Данияр Амангельдиев сказал открыто, «По требованию наших европейских партнеров, кому принадлежит само программное обеспечение, мы вынуждены были отказаться от обслуживания карт "Мир"», – сказал он (цитата по РБК). – На сегодняшний день наш межбанковский процессинговый центр работает над разработкой собственного продукта».

О влиянии Латвии в этом вопросе в начале апреля 2024 г. говорил и премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров. По его словам, что межбанковский процессинговый центр (являющийся оператором системы «Элкарт») в настоящее время обслуживается латвийской компанией, которая, в числе прочего, поставляет МПЦ и необходимое программное обеспечение.

Жапаров сделал акцент на ультиматуме, который компания из Латвии выставила властям Кыргызстана. Она пообещала отключить МПЦ от своих систем, если тот не перестанет обслуживать карты «Мир». «Поэтому мы временно приостановили. У нас есть ряд механизмов и мероприятий, которые нельзя здесь озвучивать», – сказал Жапаров в апреле 2024 г. (цитата по РБК).

При этом в официальном комментарии МПЦ Кыргызстана ни слова Латвии не было. Оператор заявил, что приостановил обслуживание карт «Мир» из-за санкций американского департамента Office of Foreign Assets Control (OFAC, подразделение Министерства финансов США, отвечающее за контроль за иностранными активами) против российского оператора карт «Мир» – АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).

CNews писал, что американские санкции против НСПК были введены в конце февраля 2024 г.

Сроков нет, но вопрос важный

Как пишет ТАСС, угроза отказа от обслуживания карт «Мир» в Кыргызстане нависла над их владельцами еще осенью 2022 г., когда сразу несколько банков страны сообщили о желании отказаться от работы с этими картами. Однако дальше заявлений дело тогда, по большому счету, не пошло – большинство местных банков продолжили работать с картами российской платежной системы.

К моменту выхода материала сроки разработки и запуска суверенного ПО для работы с картами «Мир» в Кыргызстане не раскрывались. Также не было известно, на каком этапе находится его разработка, и почему между отказом от обслуживания карт и заявлением о грядущем переходе на софт собственной разработки прошло три месяца.

Между тем, в начале апреля 2024 г. Жапаров заявлял, что Кыргызстан больше России заинтересован в возобновлении обслуживания карт «Мир» на территории страны, поскольку ими пользуются киргизы, проживающие в России. Как пишет РБК, Бишкек, по словам Жапарова, уже три года «Москву открыть в Киргизии свой банк или филиал крупного банка». «Они обещают, но до сих пор не открыли. Не знаю, они так медленно работают или просто не хотят открывать банк. Было бы хорошо, если бы они открыли хотя бы одно отделение банка», – сказал Жапаров (цитата по РБК).