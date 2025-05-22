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Злоумышленники выдают себя за генерального директора и выманивают деньги у бизнеса

«Лаборатория Касперского» предупреждает об актуальном сценарии целевых почтовых скам-рассылок на российский бизнес. Злоумышленники выдают себя за подрядчиков и ссылаются на фальшивую переписку якобы с генеральным директором атакуемой организации. Цель мошенников — убедить бухгалтерию оплатить поддельный счет. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Выглядит схема следующим образом: на адрес сотрудника приходит письмо якобы от подрядчика, в котором компанию просят оплатить счет за оказанные консалтинговые услуги. Адресант отмечает, что ниже в пересланной переписке находятся детали проекта: обсуждение условий оплаты между якобы генеральным директором организации и представителем партнера, а также просьба директора отправить письмо в финансовый отдел. Однако вся переписка — это подделка, призванная снизить бдительность сотрудников.

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«Обнаруженная схема — яркий пример BEC-атак (Business Email Compromise). Злоумышленники подделывают видимое получателю поле «От» (From): они указывают название реальной организации в имени отправителя. Однако настоящие адреса электронной почты, с которых рассылались скам-письма, не имели отношения к упомянутой компании. Сведения о генеральном директоре скамеры могли брать из открытых источников. Вероятно, они рассчитывали, что поддельная переписка станет для сотрудников убедительным доводом не сомневаться в подлинности входящего сообщения», — сказала Анна Лазаричева, спам-аналитик в «Лаборатории Касперского».

Для защиты от подобных атак специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют компаниям и сотрудникам: проверять адрес отправителя, а не только отображаемое имя; не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из подозрительных сообщений; связываться с предполагаемым отправителем для проверки через другой канал (например, звонком по телефону); использовать решения для защиты корпоративной электронной почты; регулярно проводить обучающие тренинги для сотрудников, чтобы снизить вероятность успешных атак с использованием методов социальной инженерии.

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