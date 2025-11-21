Разделы

ПО Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

Аналитика «Почты Mail»: фишинговая активность выросла на 10%. Мошенники переходят от массовости к качеству

В преддверии «Черной пятницы» и периода глобальных распродаж Mail, «Лаборатория Касперского» и «МегаФон» предупредили россиян о мошеннических атаках. По данным аналитиков «Почты Mail» и «Мегафон», с приближением «Черной пятницы» и сезона распродаж наблюдается рост числа попыток точечного мошенничества. Взамен ушедшей «веерной рассылки» мошенники начали атаковать жертв адресно. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Специалисты «Почты Mail» отмечают незначительное повышение фишинговой активности, рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ мошеннических схем по-прежнему входят: «розыгрыши от маркетплейсов», фейковые письма с реферальными ссылками и отдельные страницы, имитирующие популярные онлайн-магазины.

«Динамика мошеннической активности в 2025 г. свидетельствует о продолжающейся трансформации киберпреступных схем: сегодня ключевая ставка делается на тонкую сегментацию жертв и персонализированные сценарии обмана. В целом рынок мошенничества становится более избирательным и технологичным, поэтому мы системно дообучаем ML-модели и антиспам-системы на новых паттернах мошеннических рассылок. Это позволяет нам проактивно блокировать атаки и не допускать их попадания в папку «Входящие». Пользователям необходимо сохранять бдительность во всех цифровых каналах, а компаниям — усиливать мониторинг и защиту именно в тех точках, куда постепенно мигрирует злоумышленная активность», — сказал руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.

По данным «МегаФон», мошенники продолжают демонстрировать большую активность в телефонном мошенничестве и фишинге, создавая большое количество поддельных страниц, имитирующих акции и розыгрыши известных брендов и торговых площадок. Но в октябре 2025 г. количество заблокированных звонков, подозреваемых в мошенничестве, сократилось более чем на 50%, относительно октября 2024 года. В то же время активнее стали использоваться сценарии, где потенциальную жертву побуждают самостоятельно связаться с мошенниками.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

По данным «Лаборатории Касперского», в октябре 2025 г. количество спам-писем на русском языке, в которых упоминалась тема «черной пятницы», увеличилось почти в девять раз по сравнению с октябрем 2024 г. Несмотря на то, что с нежелательными рассылками на тему распродаж пользователи рискуют столкнуться в течение всего года, в последние месяцы специалисты наблюдают заметный рост количества таких писем.

«Не стоит недооценивать спам в почте. Среди таких писем могут встречаться не только незапрошенные рекламные рассылки, но также фишинговые и скам-сообщения. Несмотря на то, что легенды злоумышленников часто остаются прежними, способы отправки писем и методы обхода защитных решений постоянно эволюционируют. Например, в некоторых актуальных скам-рассылках изменчивость текстов сообщений свидетельствует о том, что злоумышленники, вероятно, проявляют интерес к ИИ. К тому же отправители и вид ссылок меняются от рассылки к рассылке — так злоумышленники пытаются избежать обнаружения. Поэтому пользователям крайне важно критически оценивать входящие сообщения, не переходить по ссылкам из сомнительных электронных писем и не открывать файлы во вложении от неизвестных отправителей», — сказала Анна Лазаричева, старший спам-аналитик в «Лаборатории Касперского».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Kubernetes: Легкий старт 2025

Гайки закручиваются: Сертификаты ИБ-компаний власти хотят отзывать после обнаружения первой незаявленной уязвимости

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Китайский хакерский кластер атакует американские НКО

Рост рынка ПАК заставляет вендоров пересматривать бизнес-модели

Доступ китайского производителя в бортовые системы электробусов тревожит ЕС, хотя этим грешат не только китайцы

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще