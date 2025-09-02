Разделы

Безопасность
|

Исследование: половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников

«Лаборатория Касперского» совместно с «Почтой Mail» и Hi-Tech Mail провели исследование, чтобы выяснить, как россияне оценивают свой уровень цифровой грамотности, когда речь идёт о разоблачении злоумышленников. Половина опрошенных (49%), по их словам, умеют распознавать фишинговые и скам-сообщения, хотя часть из них допускает, что иногда могут ошибаться. В то же время 24% отметили, что способны обнаруживать мошенничество лишь в очевидных случаях. Ещё 23% признались — они слабо разбираются в подобных вопросах безопасности, но стараются быть осторожными. Эксперты отмечают: сегодня атакующие реализуют сложные схемы, выявить которые зачастую можно только с помощью защитных технологий.

Как противостоят фишингу и скаму в электронной почте. Чтобы обезопасить себя, 27% опрошенных россиян не переходят по ссылкам и не открывают вложения из сомнительных писем. Критически оценивают входящие сообщения 15%, проверяют адрес отправителя — 10%. Каждый десятый установил на ПК или смартфон специальную защитную программу, которая помогает распознавать фишинг. Ещё 9% настроили двухфакторную аутентификацию, чтобы усилить безопасность своих аккаунтов.

Некоторые респонденты проверяют ссылку перед переходом на сайт, например наводят на неё курсор, чтобы убедиться, что высветится такой же адрес. Часть опрошенных проверяют название домена в адресной строке, а также обращаются к отправителю письма по другим каналам связи — таким образом они проверяют, что сообщение действительно пришло от него.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

«Повышать цифровую грамотность и знать основные паттерны поведения злоумышленников — крайне важно. Однако для эффективной защиты от современных почтовых кибергуроз этого может оказаться недостаточно. Например, недавно мы видели довольно убедительные фишинговые рассылки, в которых злоумышленники отправляли сотрудникам организаций персонализированные сообщения под видом инструкций от отдела кадров. Их особенность в том, что мошенники индивидуализировали не только тексты сообщений, но и вложения — так они пытались усыпить бдительность потенциальных жертв, — сказал Роман Деденок, эксперт „Лаборатории Касперского” по кибербезопасности. — В таких условиях крайне важно применять продвинутые технические средства защиты — это могут быть технологии, реализованные почтовым сервисом, или специальные программы, которые помогут обезопасить корпоративных и частных пользователей от фишинга, скама и вредоносных программ».

«Со стороны сервиса мы стараемся максимально обезопасить пользователей от потенциальных киберугроз: детектируем спам и фишинг моделями машинного обучения, ставим современные антиспам-фильтры, а также предупреждаем пользователей о потенциальных рисках. Однако каждый день нужно оставаться внимательными ко всем входящим сообщениям и совершенствовать свои навыки, чтобы противостоять социальной инженерии. Этот вид фишинга и скама сейчас актуален как никогда, и, к сожалению, ему противостоять довольно тяжело, так как в таких случаях именно человек может либо отразить атаку, либо попасться на уловки злоумышленников», — сказал Дмитрий Моряков, руководитель группы спам-анализа «Почты Mail».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Огромная дыра зияет в безопасности многих стран. Россия не исключение

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Программное обеспечение «Турбо» получило сертификат ФСТЭК России

CNews — 25 лет лидерства

Антивирусы в Windows массово помечают дистрибутивы Linux как вирусы и трояны

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: