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Спам-атаки в России: аналитика «Почты Mail» и «МегаФона»

В первом полугодии 2025 г. «Почта Mail» заблокировала более 13,7 млрд спам-писем, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Чаще всего рассылали письма с фейковыми инвестициями, промокодами и предложениями принять участие в розыгрыше от магазинов техники и маркетплейсов, а также с вредоносными вложениями формата .cab.

В топ-категорий писем со спамом и мошенничеством вошли: 40% — предложения с фейковыми инвестициями; 32% — предложения принять участие в лотереях, розыгрышах или онлайн-казино; 28% — рассылки, маскирующиеся под представителей банков, ритейлеров и маркетплейсов.

Несмотря на активизацию работы спамеров, специалистам Почты удалось снизить количество жалоб пользователей на спам в папке «Входящие» на 29% по сравнению с прошлым годом. Также антиспам-системы обнаружили и заблокировали 39 тыс. доменов спамеров и около 4,5 тыс. IP-адресов злоумышленников.

Во II квартале 2025 г. мошенники чаще всего выдавали себя за известные ритейл-бренды, рассылали письма с информацией о крупном розыгрыше призов на маркетплейсе и промокодах в магазины техники. Все письма содержали ссылки на фишинговые сайты. Через формы регистрации и оплаты дешевых товаров злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации пользователей, включая данные их банковских карт.

«В последнее время мы наблюдаем рост спам-активности, что связано с новыми уловками злоумышленников, которые адаптируются к изменениям. Наши технологии фильтрации постоянно улучшаются, также как и происходит дообучение более 20 антиспам ML-моделей в «Почте». Это позволяет не пропускать даже самый современный вид спама. Как итог, он становится менее эффективным, а пользователи могут чувствовать себя более защищенными», — сказал Дмитрий Моряков, руководитель группы спам-анализы «Почты Mail».

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Цифровизация

Рост активности злоумышленников подтверждают и данные «МегаФона». Специалисты оператора отмечают новую схему с использованием SMS. Мошенники отправляют абонентам сообщение с фейковым предупреждением об утечке данных или возникшей угрозе, просят связаться с якобы представителями государственных органов или службы поддержки. Таким образом они инициируют вызов со стороны наиболее доверчивых абонентов, подверженных влиянию злоумышленников.

«Мы видим, что методы мошенников постоянно эволюционируют, но и наши технологии защиты развиваются, обучаются и становятся всё более эффективными. По итогам полугодия в среднем в месяц мы блокировали 144 млн SMS, что в два раза выше среднемесячных показателей прошлого года. Такие сообщения — это не только спам-рассылки, но и мошеннические уловки, которые являются лишь частью многоуровневых приемов. Таким образом, блокируя доставку этих SMS и номера телефонов, указанных в них, мы предотвращаем начало цепочки мошеннических действий», — отметил Сергей Хренов, директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона».

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