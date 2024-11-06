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«Инферит» подтвердила совместимость операционной системы «МСВСфера 9» и корпоративного мессенджера Compass

Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и компания «Бизнес Решения» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» с отечественным корпоративным мессенджером Compass. Благодаря этому сотрудничеству пользователи получают доступ к защищенным коммуникациям на базе российских технологий.

В ходе тестирования была подтверждена полная совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с корпоративным мессенджером Compass. Для обеспечения оптимальной интеграции разработчики Compass создали специальный RPM-пакет, что позволило достичь идеальной совместимости как в серверной, так и в клиентской части. По результатам тестирования получен сертификат полного соответствия между продуктами.

Compass — это безопасный корпоративный мессенджер с открытым исходным кодом, включенный в реестр российского ПО. Решение предоставляет пользователям привычный функционал чатов, тредов и реакций, а также поддерживает видеоконференции с возможностью подключения сотен активных участников в защищенном пространстве. Продукт может быть развернут как на собственном сервере организации, так и использоваться в облачном формате. Compass доступен на всех популярных платформах, включая iOS, Android, macOS, Windows и Linux.

«Оптимизация продуктов под российские операционные системы — это общерыночный тренд. Сейчас бизнесу все чаще нужны качественные сервисы, которые быстро работают на отечественных ОС, — сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass. — Мы рады сотрудничеству с одним из крупнейших российских вендоров оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры. Это партнерство поможет большему количеству компаний безопасно общаться в надежных и быстрых корпоративных сервисах».

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ОС «МСВСфера 9» — семейство операционных систем общего назначения на основе ядра GNU/Linux, включающее решения как для серверов, так и для рабочих станций. Продукт разрабатывается направлением «Инферит ОС» и входит в продуктовую экосистему ИТ-вендора «Инферит». Серверная версия, «МСВСфера Сервер 9», представляет собой полноценную альтернативу зарубежным операционным системам уровня Enterprise Linux. Для рабочих станций предназначена ОС «МСВСфера АРМ 9», которая обеспечивает удобную и функциональную среду для конечных пользователей, поддерживая ряд офисных и специализированных приложений. ОС «МСВСфера» включена в реестр российского ПО и является доверенным решением для импортозамещения инфраструктуры.

«Интеграция ОС "МСВСфера" с корпоративным мессенджером Compass расширяет экосистему отечественных решений для наших пользователей. Теперь организации получают возможность развернуть полностью российское решение для защищенных корпоративных коммуникаций, что особенно важно в условиях цифровой трансформации бизнеса», — отметила Александра Залманова, руководитель направления развития продукта ОС «МСВСфера» в «Инферит ОС».

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