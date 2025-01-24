Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с платформой управления инженерными данными LITEBIM

Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «ЦНС СОФТ» подтвердили совместимость и корректность работы платформы управления инженерными данными LITEBIM и операционной системы «МСВСфера Сервер» 9. Интеграция позволяет строительным компаниям управлять проектами на всех этапах — от проектирования до эксплуатации. Сотрудничество расширяет экосистему отечественного ПО для корпоративных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители Softline.

LITEBIM – российский разработчик цифровых решений для строительной отрасли. Платформа, включенная в реестр отечественного ПО, предоставляет набор инструментов для управления инженерными данными на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства. Решение позволяет в режиме реального времени контролировать бюджеты и сроки реализации проектов, обеспечивает достоверность технической документации и автоматически сигнализирует об отклонениях для оперативного принятия управленческих решений.

ОС «МСВСфера Сервер» 9 обеспечивает необходимую инфраструктуру для развертывания сложных корпоративных приложений, требующих высокой производительности и защиты данных. Система полностью совместима с приложениями уровня Enterprise Linux и имеет специальные инструменты для быстрой миграции с RHEL, CentOS и Oracle Linux. В России ОС «МСВСфера» используется с 2013 г. в авиации, транспорте, науке и медицине. Система представлена в двух версиях: серверной («МСВСфера Сервер») и для рабочих станций («МСВСфера АРМ»).

«МСВСфера Сервер» является полноценной альтернативой зарубежным продуктам уровня Enterprise Linux. Обеспечивает инфраструктуру для развертывания корпоративных приложений. Система имеет встроенные инструменты миграции с RHEL, CentOS и Oracle Linux и других системах этого класса.

Для рабочих станций предназначена ОС «МСВСфера АРМ» 9 с интерфейсом в стиле Windows и MacOS, что упрощает переход пользователей на отечественное ПО. «МСВСфера АРМ» 9 для рабочих станций предлагает среду для конечных пользователей, поддерживает спектр офисных и специализированных приложений. Важная особенность обеих версий ОС «МСВСфера» — длительные сроки поддержки: для версии 9 она продлится до 2032 г.

Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок
Цифровизация

Платформа управления инженерными данными LITEBIM прошла тестирование на совместимость с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. Проверки проводились в виртуальной среде Hyper-V, где была реализована полноценная инфраструктура с базами данных Postgresql, сервисами Redis и кластером Kubernetes (k3s). Все ключевые компоненты LITEBIM были развернуты и настроены, демонстрируя стабильную работу и эффективное взаимодействие в новой среде. Результаты испытаний подтвердили полную совместимость, что позволяет использовать платформу LITEBIM в системах на базе «МСВСфера Сервер» 9 для управления объектами капитального строительства.

«Создание комфортной операционной системы сложно представить без полноценного стека совместимых решений. По этой причине мы регулярно расширяем экосистему продуктов новыми интеграциями, в первую очередь это касается наиболее популярных решений от российских разработчиков. Партнерство с LITEBIM расширяет возможности наших заказчиков в сфере управления крупными инфраструктурными проектами. Мы продолжим развивать экосистему совместимых решений для разных отраслей», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

«Интеграция платформы LITEBIM с операционной системой “МСВСфера Сервер” 9 открывает новые возможности для наших пользователей, — отметил Николай Сальников, генеральный директор LITEBIM. — Эта совместимость позволяет нашим клиентам и предприятиям авиации, телекоммуникаций, транспорта, науки, госструктурам и медицинским учреждениям, использовать передовые технологии информационного моделирования на безопасной и надежной отечественной инфраструктуре. Подтверждение стабильной работы всех компонентов в новой среде демонстрирует нашу приверженность обеспечению максимальной производительности и гибкости решений, что особенно важно для успешного управления объектами капитального строительства».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен»

Разработчики могут спать спокойно. «Первый ИИ-программист» бесполезен, он справляется только с 15% поставленных задач

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Российский изобретатель проиграл в российском суде патентный спор с Apple

Var1 — новое поколение DBaaS под новые вызовы: производительность выделенного сервера для MPP, Big Data и ML

МТС разработала ИТ-систему поиска майнинговых ферм, ворующих электроэнергию

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще