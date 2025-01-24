ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с платформой управления инженерными данными LITEBIM

Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «ЦНС СОФТ» подтвердили совместимость и корректность работы платформы управления инженерными данными LITEBIM и операционной системы «МСВСфера Сервер» 9. Интеграция позволяет строительным компаниям управлять проектами на всех этапах — от проектирования до эксплуатации. Сотрудничество расширяет экосистему отечественного ПО для корпоративных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители Softline.

LITEBIM – российский разработчик цифровых решений для строительной отрасли. Платформа, включенная в реестр отечественного ПО, предоставляет набор инструментов для управления инженерными данными на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства. Решение позволяет в режиме реального времени контролировать бюджеты и сроки реализации проектов, обеспечивает достоверность технической документации и автоматически сигнализирует об отклонениях для оперативного принятия управленческих решений.

ОС «МСВСфера Сервер» 9 обеспечивает необходимую инфраструктуру для развертывания сложных корпоративных приложений, требующих высокой производительности и защиты данных. Система полностью совместима с приложениями уровня Enterprise Linux и имеет специальные инструменты для быстрой миграции с RHEL, CentOS и Oracle Linux. В России ОС «МСВСфера» используется с 2013 г. в авиации, транспорте, науке и медицине. Система представлена в двух версиях: серверной («МСВСфера Сервер») и для рабочих станций («МСВСфера АРМ»).

«МСВСфера Сервер» является полноценной альтернативой зарубежным продуктам уровня Enterprise Linux. Обеспечивает инфраструктуру для развертывания корпоративных приложений. Система имеет встроенные инструменты миграции с RHEL, CentOS и Oracle Linux и других системах этого класса.

Для рабочих станций предназначена ОС «МСВСфера АРМ» 9 с интерфейсом в стиле Windows и MacOS, что упрощает переход пользователей на отечественное ПО. «МСВСфера АРМ» 9 для рабочих станций предлагает среду для конечных пользователей, поддерживает спектр офисных и специализированных приложений. Важная особенность обеих версий ОС «МСВСфера» — длительные сроки поддержки: для версии 9 она продлится до 2032 г.

Платформа управления инженерными данными LITEBIM прошла тестирование на совместимость с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. Проверки проводились в виртуальной среде Hyper-V, где была реализована полноценная инфраструктура с базами данных Postgresql, сервисами Redis и кластером Kubernetes (k3s). Все ключевые компоненты LITEBIM были развернуты и настроены, демонстрируя стабильную работу и эффективное взаимодействие в новой среде. Результаты испытаний подтвердили полную совместимость, что позволяет использовать платформу LITEBIM в системах на базе «МСВСфера Сервер» 9 для управления объектами капитального строительства.

«Создание комфортной операционной системы сложно представить без полноценного стека совместимых решений. По этой причине мы регулярно расширяем экосистему продуктов новыми интеграциями, в первую очередь это касается наиболее популярных решений от российских разработчиков. Партнерство с LITEBIM расширяет возможности наших заказчиков в сфере управления крупными инфраструктурными проектами. Мы продолжим развивать экосистему совместимых решений для разных отраслей», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

«Интеграция платформы LITEBIM с операционной системой “МСВСфера Сервер” 9 открывает новые возможности для наших пользователей, — отметил Николай Сальников, генеральный директор LITEBIM. — Эта совместимость позволяет нашим клиентам и предприятиям авиации, телекоммуникаций, транспорта, науки, госструктурам и медицинским учреждениям, использовать передовые технологии информационного моделирования на безопасной и надежной отечественной инфраструктуре. Подтверждение стабильной работы всех компонентов в новой среде демонстрирует нашу приверженность обеспечению максимальной производительности и гибкости решений, что особенно важно для успешного управления объектами капитального строительства».