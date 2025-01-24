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ЦНС СОФТ LITEBIM


Платформа LITEBIM, включенная в реестр отечественного ПО, предоставляет  набор инструментов для управления инженерными данными на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства. Решение позволяет в режиме реального времени контролировать бюджеты и сроки реализации проектов, обеспечивает достоверность технической документации и автоматически сигнализирует об отклонениях для оперативного принятия управленческих решений.


24.01.2025 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с платформой управления инженерными данными LITEBIM 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

ЦНС СОФТ и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 1
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