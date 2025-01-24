Платформа LITEBIM, включенная в реестр отечественного ПО, предоставляет набор инструментов для управления инженерными данными на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства. Решение позволяет в режиме реального времени контролировать бюджеты и сроки реализации проектов, обеспечивает достоверность технической документации и автоматически сигнализирует об отклонениях для оперативного принятия управленческих решений.