ЦНС СОФТ LITEBIM
Платформа LITEBIM, включенная в реестр отечественного ПО, предоставляет набор инструментов для управления инженерными данными на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства. Решение позволяет в режиме реального времени контролировать бюджеты и сроки реализации проектов, обеспечивает достоверность технической документации и автоматически сигнализирует об отклонениях для оперативного принятия управленческих решений.
|24.01.2025
|ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с платформой управления инженерными данными LITEBIM 1
ЦНС СОФТ и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.