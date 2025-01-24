ЦНС СОФТ
ЦНС СОФТ – российский разработчик импортонезависимой цифровой платформы для строительной отрасли LITEBIM и прикладных программных решений для цифровизации процессов капитального строительства (входит в реестр отечественного ПО). Использование продуктов LITEBIM позволяет контролировать бюджет и сроки реализации проектов капитального строительства на всех этапах жизненного цикла строительства (от проектирования до эксплуатации), обеспечивает наличие актуальных и достоверных данных в каждый момент времени. Сигнализирование об отклонениях в проектах позволяет своевременно принимать необходимые управленческие решения.
|24.01.2025
|ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с платформой управления инженерными данными LITEBIM 1
ЦНС СОФТ и организации, системы, технологии, персоны:
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