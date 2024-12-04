ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с геоинформационной системой «Аксиома»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания ЭСТИ успешно протестировали операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 на совместимость с геоинформационной системой «Аксиома». Интеграция продуктов предоставит заказчикам новые возможности для работы с пространственными данными на базе отечественного ПО. Партнерство отвечает стратегии ГК Softline по укреплению позиции №1 как эксперта в достижении технологического суверенитета и предложения клиентам лучшего стека импортозамещающих решений. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Универсальная географическая информационная система «Аксиома» предназначена для подготовки, хранения, редактирования и визуализации пространственных (картографических) данных. Система включена в реестр российского ПО (№2174), имеет сертификат совместимости с СУБД Postgres Pro и разрешение для использования в маркшейдерских работах. Решение обеспечивает прямую работу с данными популярных ГИС (MapInfo, ArcGIS, Geomedia, QGIS) без необходимости конвертации. ГИС «Аксиома» обеспечивает геоинформационное импортозамещение для органов государственной власти (ОГВ), местного самоуправления (ОМС), компаний и предприятий Российской Федерации, которые в настоящее время используют ПО зарубежных разработчиков – например, ГИС MapInfo, ArcGIS, QGIS и других.

Специалисты «Инферит ОС» и ЭСТИ провели комплексное тестирование, по результатам которого ГИС «Аксиома» получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера АРМ» 9. Эта операционная система общего назначения внесена в реестр российского программного обеспечения Минцифры и помогает как коммерческим компаниям, так и государственным предприятиям решать задачи импортозамещения: графический интерфейс интуитивно понятен пользователям Windows и MacOS; ОС интегрирована с российскими облачными сервисами; доступ к необходимому ПО упрощен благодаря «Центру приложений»; «Инферит ОС» предоставляет полноценную техническую поддержку на территории России, включая выпуск обновлений и исправлений безопасности, что гарантирует защищенность инфраструктуры клиента.

Результаты тестирования подтверждают полное соответствие продуктов требованиям и стандартам информационной безопасности, а также гарантируют стабильность и эффективность их совместной работы.

«Для нас как ИТ-вендора важно не только построить многофункциональную отечественную ОС, которая отвечает всем критериям программы импортозамещения, и гарантировать высокую производительность, безопасность и надежность. Мы стремимся обеспечить совместимость с нашим оборудованием и ПО и другими российскими решениями. Подтверждение совместимости с ГИС "Аксиома" — это важный шаг в расширении экосистемы отечественного программного обеспечения, он открывает новые возможности для наших клиентов. Заказчики "Инферит" получают проверенное решение для работы с пространственными данными на базе надежной российской операционной системы. Это особенно актуально для предприятий и организаций, которым необходимо обеспечить технологическую независимость без потери функциональности», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

«Значение совместимости отечественного ПО с российскими операционными системами очень важно на этапе перехода нашей страны к технологической независимости. Мы полагаем, что пользователи ОС "МСВСфера" оценят возможности нашей отечественной географической информационной системы "Аксиома", которые во многом превосходят зарубежные аналоги. В настоящий момент нам необходимы собственные инновационные решения. Копирование западных программных продуктов не сможет вывести нашу страну в лидеры мировых ИТ-разработчиков», — Сергей Варущенко, заместитель генерального директора компания ЭСТИ.