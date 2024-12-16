«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с системой удаленного мониторинга «Ассистент»

ОС «МСВСфера», подтвердила совместимость с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистент». Это сотрудничество расширяет возможности для организаций, стремящихся к удаленному администрированию своей ИТ-инфраструктуры на базе отечественного ПО, и соответствует стратегии ГК Softline в части предложения клиентам лучшего стека импортозамещенных ИТ-технологий и технологий информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Специалисты компании «САФИБ» и российского ИТ-вендора «Инферит» завершили тестирование совместной работы своих программных решений: системы удаленного мониторинга и управления «Ассистент» версии 5.6 и операционных систем «МСВСфера Сервер» и «МСВСфера АРМ» версии 9. В результаты были выпущены соответствующие сертификаты.

«Ассистент» — это программный комплекс для организации удаленного доступа, управления и администрирования компьютерной техники и серверного оборудования внутри изолированной защищенной локальной сети или через сеть Интернет. Соответствует требованиям информационной безопасности и допускается к применению в государственных информационных системах, информационных системах персональных данных, автоматизированных системах управления и объектах критической информационной инфраструктуры, что подтверждается сертификатом ФСТЭК России № 4162. Программный комплекс зарегистрирован в Едином реестре российских программ под номером 3173.

Линейка ОС «МСВСфера» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) включает серверную операционную систему «МСВСфера Сервер» 9 с интегрированными серверными службами на основе ядра Linux, предназначенную для создания многоцелевых серверов, а также клиентскую операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 с пользовательскими приложениями на основе ядра Linux для создания многофункциональных автоматизированных рабочих мест. Обе ОС работают на базе аппаратных платформ с 64-разрядными процессорами Intel и AMD. ОС «МСВСфера» включена в Реестр отечественного ПО (записи №16242 и №16243).

В ходе испытаний была проверена и подтверждена корректность установки и работы системы «Ассистент», подключения клиентских приложений к серверу и возможности управления удаленным рабочим столом. Результаты показали полную работоспособность всех ключевых функций. Пользователи операционных систем «МСВСфера Сервер» 9 и «МСВСфера АРМ» 9 могут применять функционал решения «Ассистент» для администрирования: просматривать экраны удаленных компьютеров, оказывать удаленную поддержку пользователям и осуществлять настройку устройств.

«Современные реалии таковы, что все большее число компаний переводят свои коммуникации в цифровой формат, переходят на удаленный режим работы. Вопрос соблюдения требований информационной безопасности при удаленном доступе в корпоративную сеть, особенно к конфиденциальной информации, становится особенно актуальным. Имеющиеся на рынке аналоги не обеспечивают должный уровень защиты, не поддерживают отечественные операционные системы. Именно поэтому компании “Инферит” и “САФИБ” активно развивают свои программные продукты и продолжают работу по обеспечению их совместимости. Наши компании являются партнерами не первый год, и мы очень рады такому сотрудничеству. Подтверждение совместимости “Ассистент” версии 5.6 с новейшими ОС “МСВСфера Сервер” и “МСВСфера АРМ” версии 9 — это еще один шаг в укреплении наших отношений и расширении экосистемы ОС “МСВСфера”», — отметил заместитель директора по управлению проектами «САФИБ» Виталий Панкратов.

«Подтверждение совместимости "Ассистент" с ОС "МСВСфера" — важный шаг в развитии экосистемы отечественного ПО. В условиях растущей потребности в защищенных решениях для удаленной работы наше сотрудничество с "САФИБ" предоставляет организациям надежный инструментарий для безопасного управления ИТ-инфраструктурой. Это не только укрепляет технологический суверенитет российских предприятий, но и открывает новые возможности для эффективного удаленного администрирования на базе проверенных отечественных решений», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».