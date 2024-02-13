В ООО «Ярус» расширили функционал информационной системы на базе «1С:ERP»

Реализация проекта помогла компании «Ярус» на 50% снизить трудозатраты сотрудников и на 30% ускорить обработку документов. В результате внедрения системы «1С:ERP» было создано 20 автоматизированных рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт».

До реализации проекта бизнес-процессы в ООО «Ярус» были автоматизированы частично. Например, пользователям информационной системы приходилось вручную проставлять реквизиты в документе «Поступление услуг и прочие активы», вводить заявки на оплату. Кроме того, сотрудники самостоятельно контролировали платежи по каждому акту и выполняли обработку документов списания с расчетного счета.

В связи с этим требовалось сократить время на обработку первичной документации, а также увеличить скорость создания документов: «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг», «Поступление услуг и прочих активов», «Заявка на расходование денежных средств».

Для этого функционал существующей информационной системы ОФД «Ярус» был расширен на базе программного продукта «1С:ERP. Управление предприятием». Исполнителем проекта выступила компания «Аксиома-Софт».

Среди ключевых итогов проекта — реализация возможности группового создания заявок на оплату на основании «Поступление услуг и прочих активов». Также в одном окне был обеспечен контроль исполнения обязательств по всем периодам и расчетам с поставщиками. При загрузке банковской выписки требуемые аналитики при оплате от клиента стали подставляться автоматически. Кроме того, были доработаны формы документов для крупных заказчиков клиента: отображение в наименовании товара PHM, заполнение специальных дополнительных полей для крупных заказчиков клиента и реквизитов доверенности в формате xml.