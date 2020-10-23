Х5 открыла первую «Пятерочку» для быстрых автоматизированных покупок

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, объявила о том, что торговая сеть «Пятерочка» открыла для покупателей первый магазин с полностью автоматизированной системой покупок. «Пятерочка #налету» открылась в Москве (бульвар Веласкеса, 2) в пилотном режиме и ориентирована на новое поколение потребителей, приоритетом которых являются быстрые бесконтактные покупки в магазине шаговой доступности. После результатов пилота и на основе обратной связи будет принято решение о масштабировании формата.

Магазин торговой площадью около 80 кв. м работает с 7:00 до полуночи. Для входа необходимо воспользоваться приложением «Пятерочка #налету», которое доступно в App Store и Google Play, и зарегистрироваться с помощью Х5 ID. Система формирует динамический QR-код, при сканировании которого покупатель может попасть в торговый зал без персонала, где представлено около 900 наименований различной продукции, включая категорию «фреш» и свежий кофе. Ассортимент формируется с учетом нового формата потребления в современном мегаполисе – доступ к свежим и качественным продуктам, товарам на каждый день с помощью передовых цифровых решений и максимально близко к дому.

В магазине используется собственная технология Х5 экспресс-скан с возможностью оплаты в приложении «Пятерочка #налету» с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay. При желании покупатель может воспользоваться кассой самообслуживания. За покупки начисляются баллы программы лояльности сети «Пятерочка» – «Выручай-карта».

Магазин работает по принципу «умного дома»: на основе архитектуры IoT (интернета вещей) действует система специальных датчиков, которые могут контролировать вход, выход, нахождение покупателей в объекте, освещение, обеспечивают физическую безопасность. Ценники магазина электронные, благодаря чему информацию о стоимости продуктов можно загружать дистанционно. Торговая точка оборудована круглосуточной системой видеонаблюдения, в приложении доступны специальный чат поддержки и горячая линия.

Все пространство магазина находится под мониторингом видеокамер, что позволяет с помощью нейросети осуществлять контроль товаров, купленных или только снятых с полки. Анализ проводится в режиме реального времени по всем посетителям одновременно. Большинство технологических решений в магазине – собственные разработки Х5.

«Сегодня мы запускаем пилот полностью автоматизированного магазина «Пятерочка #налету», в котором объединены наши самые передовые инновационные решения и разработки. Некоторые из них уже получили широкое масштабирование – кассы самообслуживания, электронные ценники, система самостоятельной оплаты покупок экспресс-скан. Мы тщательно протестировали все технологии, и теперь рады предложить нашим гостям попробовать новый формат покупок в полностью «цифровом» магазине. «Пятерочка #налету» особенно понравится миллениалам и представителям поколения Z, которые привыкли к формату онлайн, потребляют много контента через Сеть, предпочитают новые технологии во всем и привыкли все делать быстро. Уверен, что такой новый покупательский опыт привлечет и жителей района, которые смогут зайти сюда просто и «по-соседски» купить все самое необходимое, с соблюдением всех мер безопасности и без лишних контактов. Несколько подобных объектов мы планируем запустить в тестовом режиме и в других районах столицы», – сказал Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятерочка».

Магазин работает для покупателей с соблюдением всех норм безопасности. На объекте проводится регулярная обработка поверхностей и дезинфекция. При входе гость может обработать руки санитайзером, допуск в помещение осуществляется только в маске. В первые недели работы магазина покупателям будет помогать специальный ассистент, который будет выдавать средства индивидуальной защиты и отвечать на все интересующие вопросы о новом формате покупок.