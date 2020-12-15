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Бесконтактные покупки с помощью мобильного телефона стали доступны в «Перекрестках» Санкт-Петербурга

ПО Софт Ритейл Розница

Торговая сеть «Перекресток» запустила систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств в супермаркетах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они стали первыми после Москвы и области регионами, где сервис начал работу. «Экспресс-скан» – собственная разработка Х5, созданная для повышения безопасности посетителей магазинов, удобных и быстрых покупок без очередей и касс.

На сегодняшний день к сервису подключено 47 из более 120 супермаркетов торговой сети во всех районах северной столицы, а также прилегающей области. «Экспресс-скан» также доступен во всех «Перекрестках» Москвы, а также части супермаркетов Московской области. К концу года совершить покупки с помощью мобильного телефона можно будет во всех магазинах сети четырех регионов.

Для подключения к системе бесконтактных покупок необходимо скачать приложение Х5 «Экспресс-скан», зарегистрироваться с помощью X5 ID и начать сканировать товар с помощью мобильного телефона. Ближайший подключенный к сервису магазин можно найти на интерактивной карте приложения.

Начало и завершение процесса покупок происходит с помощью QR-кодов, размещенных во входной группе магазина. Чтобы собрать корзину, достаточно отсканировать штрихкод товара с помощью видеокамеры мобильного телефона и на выходе оплатить покупку в один клик в интерфейсе приложения. В «Экспресс-скане» не предусмотрена возможность покупки алкоголя и табачных изделий. Оплатить товары можно платежными картами Mastercard или Visa, привязав их к профилю в приложении, а также через Apple Pay и Google Pay.

К «Экспресс-скану» подключена программа лояльности «Клуб «Перекресток». При его использовании действуют промо-акции конкретного магазина, а также начисляются стандартные баллы за покупки. В приложении можно увидеть полную информацию о выбранном товаре (состав, страну производства, вес и т.д.), актуальную цену.

Пилотирование сервиса в Москве показало, что «Экспресс-скан» наиболее востребован в вечерние часы-пик (18-20 часов). Также потребителям удобно пользоваться сервисом в обеденный перерыв – совершать быструю покупку в целях экономии времени. Постоянный пользователь «Экспресс-скана» в среднем тратит в магазине на три минуты меньше, чем стандартный посетитель (покупательский путь последнего занимает, как правило, 8 минут).

«На фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки безопасность покупателей стала для нас одним из основных приоритетов нашей работы. Пилот сервиса «Экспресс-скан» в магазинах Москвы показал высокий спрос наших гостей не только на безопасное совершение покупок, но и на экономию времени. Мы видим, что бесконтактные системы самообслуживания становятся основой нового тренда. Это удобно, быстро и безопасно. До конца года совершить покупку с помощью мобильного телефона можно будет во всех супермаркетах «Перекресток» Санкт-Петербурга и Ленинградской области», – сказала Дарья Осиновская, директор дивизиона «Северо-Запад» торговой сети «Перекресток».

Пилот сервиса «Экспресс-скан» был запущен в сентябре и на сегодняшний день охватил всю Москву. Более 20 тыс. пользователей нового сервиса уже создали уникальные профили Х5 ID. Еженедельно покупки с помощью «Экспресс-скана» совершают более 5 тыс. человек, большинство из них – регулярные. Средний чек коррелирует с аналогичным показателем покупок традиционным способом в каждой торговой сети. Чаще всего с помощью «Экспресс-скана» покупают молочную продукцию (17%), бакалею (15%), кондитерские изделия (13%), соки и воду (по 11%). Овощи/фрукты и хлеб составляют по 5% потребительской корзины.

Х5 планирует запуск сервиса и в других регионах.

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