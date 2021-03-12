«Пятёрочка» расширила географию доступности «Экспресс-скан» в Московском регионе

Торговая сеть «Пятёрочка» расширила географию доступности системы «Экспресс-скан» в Московском регионе. Теперь технология безопасной бесконтактной оплаты покупок с помощью мобильных телефонов стала доступна в более чем 600 магазинах торговой сети в Москве.

«Экспресс-скан» – собственная разработка Х5, созданная для повышения безопасности посетителей магазинов, удобных и быстрых покупок без очередей и касс. Для подключения к системе бесконтактных покупок необходимо скачать приложение Х5 «Экспресс-скан», зарегистрироваться с помощью X5 ID и начать сканировать товар с помощью мобильного телефона. Ближайший подключённый к сервису магазин можно найти на интерактивной карте приложения.

Начало и завершение процесса покупок происходит с помощью QR-кодов, размещённых во входной группе магазина. Чтобы собрать корзину, достаточно отсканировать штрихкод товара с помощью видеокамеры мобильного телефона и на выходе оплатить покупку в один клик в интерфейсе приложения. Оплатить товары можно платежными картами MasterCard или VISA, привязав их к профилю в приложении, а также через ApplePay и GooglePay. В «Экспресс-скане» пока не предусмотрена возможность покупки алкоголя и табачных изделий, данный функционал находится в разработке.

Кроме того, в 235 магазинах в Москве установлены валидаторы нового типа – ТВ-валидаторы с автоматическим уведомлением об успешности покупки - для более быстрой проверки оплаты покупки самим покупателем (в остальных магазинах для этого используется касса самообслуживания). После успешной оплаты гость дополнительно выставляет оценку, насколько ему понравился процесс. На текущий момент около 90% покупателей оценили сервис на «отлично».

«Обеспечение безопасности наших гостей, особенно с учётом непростой эпидемиологической ситуации, – один из наших ключевых приоритетов. Сервис «Экспресс-скан» не только позволяет соблюдать все необходимые меры безопасности, но и упрощает процесс совершения покупок, сокращая время обслуживания в среднем с 8 до 5 минут. Мы расширяем возможности наших гостей, предвосхищая их потребности и предоставляя свободу выбора в способе покупки. Таким образом, мы создаём разнообразные клиентские пути и формируем новые тренды, делая ещё один шаг в укреплении лидирующих позиций «Пятёрочки» в инновациях в ритейле», - прокомментировал Сергей Федорченко, директор по анализу, технологическому и инновационному развитию торговой сети «Пятёрочка».

Чаще всего через систему бесконтактных покупок в «Пятёрочке» покупают хлеб, выпечку, шоколад, конфеты (20%), чай, кофе, сахар и крупы (19%), молочные продукты (19%), мясо, рыбу и замороженную продукцию (11%), а также соки и воду (9%).

К «Экспресс-скану» подключена программа лояльности «Пятёрочки». При её использовании действуют промоакции конкретного магазина, а также начисляются стандартные баллы за покупки. В приложении можно увидеть полную информацию о выбранном товаре (состав, страну производства, вес и т.д.), актуальную цену.