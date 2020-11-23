«Перекрёсток» внедрил технологию цифрового рекрутинга Skillaz

Торговая сеть «Перекрёсток» первая среди российских компаний стала нанимать сотрудников с помощью технологии автоматизированного виртуального подбора сотрудников V-SSC (Virtual Shared Services Center) компании Skillaz. Технология была внедрена в рамках автоматизации массового подбора персонала и позволила «Перекрёстку» нанять уже более 2,5 тысяч сотрудников. При этом скорость найма увеличилась на четверть, а укомплектованность штата выросла на 4%.

В итоге автоматизация всего цикла рекрутинга персонала позволит сократить стоимость подбора сотрудника на 27%, время найма – c 7 до 2 рабочих дней, время проверки в системе безопасности – до 15 минут, а конверсию кандидатов увеличить на 3%.

Новая технология цифровизирует все этапы подбора сотрудников: от возникновения потребности в новой кадровой единице до передачи утвержденного кандидата на оформление. Система анализирует укомплектованность штата, планирует подбор, делает первичный дозвон до соискателя и ведет кандидата по воронке подбора.

При освобождении позиции в штатном расписании, система автоматически публикует вакансию на всех ключевых площадках, в том числе - в социальных сетях. Это происходит в порядке приоритезации: срочные вакансии публикуются в первую очередь.

На первых этапах воронки подбора первичный звонок кандидату совершает робот. В случае отсутствия ответа система автоматически фиксирует необходимость повторного вызова. В итоге к оператору попадают только активные контакты. Также робот анализирует количество соискателей в базе и формирует нагрузку пропорционально числу операторов.

Аналитика ведётся на всех этапах, онлайн-отчетность обновляется каждые 5 минут. На финальных этапах подбора с кандидатом коммуницируют рекрутеры-процессники - специально обученные сотрудники Skillaz. За счёт их глубокого знания системы цифрового подбора, развёрнутых скриптов и чётких стандартов работы на выходе «Перекрёсток» получает прозрачную стоимость подбора одного сотрудника, а также сквозную аналитику по найму для повышения эффективности рекрутинга.

На данный момент система тестируется в четырех регионах торговой сети «Перёкресток», полный переход на новую систему массового подбора планируется провести в первом квартале 2021 года. Итогом проекта будет полная передача Skillaz функций медиапланирования, публикации вакансий, лидогенерации и управления рекламой, организации потока кандидатов, услуг колл-центра и телефонии, а также полного ведения кандидатов по воронке от первого контакта до оформления.

Лилия Дерябина, директор по персоналу торговой сети «Перекрёсток», сказала: «Автоматизация процессов – это необходимый этап развития каждой крупной компании. Основные цели HR-стратегии «Перекрёстка» – рост эффективности через цифровую трансформацию бизнес-процессов и создание лучшего клиентского опыта. Мы уверены, что благодаря новой технологии V-SSC наш штат пополнится профессиональными и заботливыми сотрудниками, а вся система рекрутинга, как и бизнес-процессы в целом, выйдут на новый качественный уровень. Потенциал рынка HR-tech поможет «Перекрёстку» достичь высоких результатов, а значит усилить HR-бренд и корпоративную культуру».

Андрей Крылов, основатель и генеральный директор Skillaz, отметил: «Мы запустили новое бизнес-направление экосистемы Skillaz, потому что увидели у клиентов большой спрос на технологичный аутсорсинг рекрутмента. Конкуренция за сотрудников усиливается, и сейчас работодатели нуждаются в качественно новых показателях. Я думаю, что благодаря V-SSC мы поможем компаниям добиться показателей, заметно превосходящих традиционные аутсорсинговые инструменты. А для игроков, которые уже существуют на этом рынке, мы предложим технически развитую платформу со всем необходимым инструментарием для аутсорсинга подбора».