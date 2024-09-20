Х5 запустила для сотрудников биржу подработки

Х5 Group совместно с партнерами запустила для линейного персонала цифровую платформу с информацией о свободных сменах в своих магазинах и распределительных центрах. Сотрудники компании могут откликаться на предложения о подработке, выбирая удобные для себя условия и время. ИT-решение поможет ритейлеру успешно пройти высокий сезон, а сотрудникам компании найти удобную подработку рядом с домом. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group.

На первом этапе к сервису подключено более 22 тыс. магазинов и 40 распределительных центров (РЦ) «Пятерочки» во всех городах присутствия торговой сети. Директора магазинов и РЦ, отвечающие за штат, публикуют информацию о вакантных сменах, а сотрудник может выбрать удобную подработку с подходящим ему функционалом и выйти на нее в свободное от основной занятости время.

За месяц на внутренней бирже смен Х5 зарегистрировалось больше 14 тыс. человек, которые отработали почти 127 тыс. часов в магазинах и распределительных центрах. В октябре к системе подключат торговую сеть «Перекресток», где можно будет так же бронировать свободные смены, на втором этапе проекта – торговую сеть «Чижик» и курьеров «Х5 Доставки». Это позволит существенно расширить предложение подработок сотрудникам.

«Мы понимаем, что наши сотрудники заинтересованы в подработках и монетизации своего свободного времени, поэтому внедрили единое решение на уровне всей группы. Наша биржа смен позволяет сотрудникам – продавцам, пекарям, операторам склада – выходить на короткие смены в любой удобный с точки зрения расположения магазин или распределительный центр Х5. Это хорошая возможность официальной подработки в крупной компании и дополнительный доход – оплата приходит сразу после окончания смены. Запуск биржи смен стал одним из этапов большого проекта по трансформации HR MAX. По сути мы начали глобальную перестройку и трансформацию всех hr-процессов с фокусом на улучшение опыта сотрудника, технологии, инновации и искусственный интеллект», – сказала директор по развитию системы управления персоналом Х5 Group Лилия Дерябина.

Ссылка на биржу смен зашита в личный кабинет сотрудника. Чтобы забронировать дополнительную смену, достаточно пройти регистрацию на платформе (указать ФИО, паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты), выбрать нужный регион, адрес магазина или РЦ (система проверит в автоматическом режиме, нет ли пересечений с основным графиком) и выйти на подработку.