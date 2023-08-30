Искусственный интеллект поможет ритейлу быстро привлечь временных исполнителей на подработку

Благодаря технологиям искусственного интеллекта (ИИ) пользователи платформы «Моя смена» - приложения для быстрого поиска подработки рядом с домом - могут до 20 раз быстрее зарегистрировать аккаунт и выйти на смену в магазины крупных торговых сетей. Для этого необходимо загрузить паспорт и медицинскую книжку. Документы распознает и проверяет ИИ-технология Beorg Smart Vision от российской компании «Биорг», резидента «Сколково». Благодаря решению больше не нужно заносить данные вручную, а торговые сети получают уверенность в подлинности документов временных исполнителей. Об этом CNews сообщили представители «Биорг».

Самозанятые пользователи «Моей смены» могут найти подработку рядом с домом, и получить оплату уже на следующий день. Для подтверждения аккаунта и права подрабатывать в продуктовом ритейле соискателю нужно загрузить ИНН, а также фото паспорта и медицинской книжки, сделанные на камеру обычного смартфона.

Автоматическое распознавание и проверка документов на базе ИИ-технологии Beorg Smart Vision до 20 раз сокращают время выхода на подработку для самозанятого: до 15-40 минут вместо нескольких часов или даже суток. ИИ, встроенный в приложение, распознает тысячи документов пользователей ежемесячно.

«Наша задача – помочь пользователям приложения быстрее пройти регистрацию и получить доступ к бронированию подработок. Несмотря на большой поток регистраций, важнейшим фактором остается качественная проверка потенциальных временных исполнителей. Соответствовать высоким стандартам качества и строгим требованиям к документам самозанятых, выходящих на смены к нашим партнерам, нам удается в том числе благодаря технологиям автоматического распознавания и проверки документов от компании «Биорг». Мы тратим в три-шесть раз меньше времени и денег на монотонные операции, связанные с ручной обработкой: переносом данных в систему и их валидацией. Благодаря ИИ мы нивелируем влияние человеческого фактора на обработку информации: нет ошибок и задержек. Кроме того, обработка данных становится безопаснее», — отметил Роман Швецов, директор по продукту «Моя смена».

«Биорг» берет на себя ответственность за обработку и хранение персональных данных. Компания с 2017 г. входит в перечень зарегистрированных операторов обработки персональных данных и выполняет крупные государственные проекты по оцифровке документов, содержащих в том числе информацию о гражданах России. Информационную безопасность «Биорг» обеспечивает за счет собственных технологий деперсонализации (фрагментирования данных) и шифрования по стандартам ГОСТ. Ежемесячно на платформе обрабатывают до 5 млн полей с персональными данными, которые содержатся в паспортах, трудовых книжках, комплектах кадровых документов и кредитных заявок.

«Платформа Beorg Smart Vision – российский корпоративный сервис для автоматической оцифровки с высоким качеством любого вида документов, в том числе технических и рукописных. Перепроверять за нашей системой не нужно, поскольку она делает это сама. Ядро технологии – ­­это нейросетевой модуль, который мы непрерывно обучаем на гигантской выборке данных с 2017 г. Разметку массивов для обучения нейросетей мы таже проводим сами благодаря краудсорсинговому модулю нашей разработки. Это защищенная облачная платформа, где тысячи удаленно работающих операторов проверяют значения, в обработке которых ИИ допустил неточность: люди вносят правки, и таким образом обучают нейросеть в режиме 24/7. Доступа к персональным данным операторы не имеют, получая информацию лишь фрагментарно», - сказал менеджер отдела развития и работы с клиентами «Биорг» Илья Быстров.