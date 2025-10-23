Всей стране 22%, кроме них. Российские разработчики ПО почти выпросили себе нулевой НДС

Российские разработчики ПО могут сохранить нулевой НДС на фоне того, как для всех остальных он вырастет с 20% до 22%. Власти намерены обеспечить их такой льготой после многочисленных писем с предостережениями о падениях темпов роста целой ИТ-отрасли, если НДС все же будет введен. Все другие послабления, о которых просили ИТ-компании, похоже, отклонены.

Может, и повезет

Российский премьер-министр Михаил Мишустин может оставить российских разработчиков ПО без НДС, пишет «Коммерсант». Его нет и сейчас – он был обнулен в 2022 г., но власти планировали вернуть его с 1 января 2026 г. Для всей страны в этот же день НДС вырастет с 20% до 22%. Даже малый бизнес будет вынужден платить его.

Просьбы о сохранении нулевого НДС Мишустину поступают лично от вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего ИТ-отрасль страны. Он предлагает не взимать этот налог с разработчиков ПО.

Источники издания в российском Правительстве тоже подтверждают, что власти «близки к отзыву» идеи о введении НДС на российское ПО «в связи с системной важностью ИT-отрасли».

© Violin / Фотобанк Фотодженика Правительство склоняется к решению о неповышении НДС для разработчиков ПО

В конце октября 2025 г. CNews писал также, что сразу три отечественные ИТ-ассоциации России направили запросы в Правительство и Госдуму ос сохранении нулевого НДС при продаже российского ПО. Они уверяли, что эта мера в разы затормозит развитие отрасли. Обращение направили «Руссофт», АПКИТ (ассоциация компаний компьютерных и информационных технологий) и «МИТ — Мы ИТ».

Почти никто не против

Дмитрий Григоренко просьбу представителей ИТ-отрасли поддерживает, пишет «Коммерсант». Инициатором решения по введению НДС на продажу российского ПО был министр финансов России Антон Силуанов.

Теперь же, по информации издания, глава Минфина тоже склоняется к пересмотру своей же инициативы. 22 октября 2025 г. он заявил о готовности министерства дополнительно проработать вопрос об отмене нулевого НДС для разработчиков ПО. Сейчас соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме, и Силуанов отметил, что ко второму чтению Минфин намерен «взвесить все за и против и найти решения».

Речь о документе под названием «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ». В его нынешней редакции упраздняется пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, согласно которому «реализация на территории РФ исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, включенные в единый реестр российских программ» не облагается НДС.

Они слишком важны

По словам собеседников издания, главный аргумент в пользу отмены решения о вводе НДС для разработчиков российского ПО – высокая ценность ИТ-отрасли. Они подчеркнули, что эта сфера системно значима «для технологической независимости и цифровой трансформации, затронувшей почти все отрасли экономики — от АПК и промышленности до госуправления».

Могло быть и лучше

Важно подчеркнуть, что обращение «Руссофт», АПКИТ и «МИТ — Мы ИТ» касается только отмены нулевого НДС. При этом еще в середине октября 2025 г. ИТ-отрасль в лице «Руссофта», АРПП (Ассоциация разработчиков программных продуктов) «Отечественный софт», АПКИТ, «МИТ - Мы Ит», а также «Опоры России» и ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив) выступали резко против инициативы Правительства о сокращении целого ряда налоговых льгот для компаний отрасли.

Напомним, что в сентябре 2025 г. Правительство разработало законопроект с поправками в Налоговый кодекс, авторы которого, помимо внедрения НДС на российское ПО, намерены увеличить размер страховых взносов для ИТ-компаний с нынешних 7,6% до 15%, Также в документе говорится о снижении лимита годовой выручки, при котором компании, подпадающие по критерии УСН (упрощенная система налогообложения), лишаются возможности не платить НДС. В начале 2025 г. соответствующий лимит был установлен на уровне 60 млн руб. Теперь его предлагается сократить до 10 млн руб.

Все перечисленные нововведения, кроме НДС на российское ПО, в недавнем обращении не упомянуты. Да и власти, судя по всему, намерены отменить только его.