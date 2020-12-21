Mail.ru и «Ростелеком» создали «убийцу» Zoom

«Ростелеком» и Mail.ru Group разработали аналог видеосервиса Zoom для обучения и общения российских школьников. С новым продуктом компании планируют участвовать в правительственном эксперименте по внедрению цифровой образовательной среды в школах.

Функциональность нового видеосервиса

Mail.ru Group и «Ростелеком» создали очередной аналог видеосервиса Zoom для российских школьников. В I квартале 2021 г. партнеры планируют запустить новую платформу «Сферум» в 15 регионах России. Аналоги подобных видеосервисов уже есть у «Яндекса» и даже самой Mail.ru (сервис «Видеозвонки Mail.ru»). Новый сервис, как пишет РБК, ссылаясь на свои источники, понадобился партнерам для участия в эксперименте Правительства по внедрению цифровой образовательной среды, который продлится до 31 декабря 2022 г.

К видеосервису можно будет подключиться через десктопные устройства и мобильное приложение. «Сферум» поможет проводить групповые видеоконференции для 100 участников, причем каждый сможет виртуально «поднимать руку» или включать демонстрацию экрана. Ранее подобная функция уже была у сервиса «Видеозвонки Mail.ru», который компания запустила в тестовом режиме в апреле 2020 г., и сейчас количество участников пока осталось прежним. Для сравнения в классическом Zoom к групповой конференции может подключаться до 1 тыс. участников.

Кроме видеоконференций, школы или преподаватели смогут создавать закрытые сообщества и чаты, чтобы приглашать в них родителей и учеников.

Благодаря тому, что Mail.ru владеет соцсетью «Вконтакте», зарегистрироваться в «Сферуме» можно будет через учетную запись VK Connect. Однако при подключении к видеосервису будет использоваться отдельный профиль— учителя и одноклассники не смогут увидеть страницу пользователя «Вконтакте». Другой вариант регистрации возможен через портал «Госуслуг», оператором которого является «Ростелеком».

Mail.ru и «Ростелеком» создают конкурента Zoom вслед за «Яндексом» и «Ростехом»

Партнеры планируют, что новый сервис будет интегрирован с платформой «Моя школа в online» Министерства просвещения, что должно обеспечить пользователям доступ к верифицированным учебным материалам.

Видеосервис как участник эксперимента

«Ростелеком» и Mail.ru Group, по данным РБК, объявили о партнерстве в области цифрового школьного образования в середине 2019 г. Компании создали совместное предприятие, которое фокусируется на разработке информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников.

В декабре 2020 г. Правительство опубликовало постановление о проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Разработкой дорожной карты занимается сейчас Минпросвещения. Какие сервисы будут участвовать в эксперименте, пока не определено. Как пишет РБК, Минпросвещения сформирует требования к поставщикам контента и образовательных сервисов в течение трех месяцев, а впоследствии проведет закупки этих продуктов. Ранее, 18 декабря 2020 г. CNews писал, что Правительство выделило 1 млрд руб. на обеспечение школ современным цифровым образовательным контентом.

«Ростелеком», по предложению Минцифры, станет оператором образовательной платформы, которая будет использоваться при проведении эксперимента. Эту работу компания будет выполнять на безвозмездной основе. Среди задач, которые предстоит выполнить «Ростелекому», создание на платформе групповых и индивидуальных видеоконференций, чатов, проведение онлайн-трансляций учебных занятий с возможностью массовых просмотров и комментирования, создание отдельных сообществ школ, классов по интересам.

По словам представителя «Ростелекома», компания уже реализовала масштабные инфраструктурные проекты по всей стране, в том числе для образовательных учреждений, а Mail.ru занимает лидирующие позиции в социальных сетях, которые являются универсальными коммуникационными платформами. «Мы убеждены, что в партнерстве создадим качественную и удобную платформу, опираясь на сильные стороны каждого. Со стороны “Ростелекома” это цифровая инфраструктура и интеграция с государственными информационными системами, включая портал госуслуг»,— пояснил РБК представитель компании.

Другие «убийцы» Зума

Пандемия усилила интерес разработчиков к видеосервисам. Сразу несколько компаний стали дорабатывать или разрабатывать с нуля свои сервисы видеоконференцсвязи в 2020 г.

В апреле 2020 г. функция создания видеоконференций без регистрации, получившая название Meet now, появилась в составе мессенджера Skype, с 2011 г. принадлежащего Microsoft. Обновленный Skype позволяет генерировать ссылку на чат и рассылать ее пользователям, не имеющим своего аккаунта в нем. В одном чате могут участвовать до 50 человек. В сентябре 2020 г. Microsoft добавила в Windows 10 функцию создания видеоконференций прямо из области уведомлений.

В июле 2020 г. «Яндекс» заявил о запуске собственного сервиса видеоконференций «Телемост». Через несколько месяцев, в сентябре 2020 г., компания серьезно обновила видеосервис, добавив в него виртуальные фоны и режим докладчика. Сервис стал доступен не только в веб-версии, но и в качестве отдельной программы под Windows и macOS, а для смартфонов под управлением Android и iOS «Яндекс» запустил фирменное приложение «Телемост».

В августе 2020 г. глава входящего в госкорпорацию «Ростех» концерна «Автоматика» Владимир Кабанов в интервью агентству ТАСС заявил, что компания работает над моделью защищенной ВКС, которая будет представлять из себя облачный сервис. «Следующим шагом будет масштабирование архитектуры и определение технических решений с целью создания полноценной облачной платформы, аналогичной Zoom», — рассказал Кабанов. В концерне параллельно с развитием технологий для удаленной конференцсвязи ведется работа по развитию соответствующих систем информационной безопасности. По словам Кабанова, российские госучреждения смогут перейти на отечественные системы ВКС уже в ближайшие годы.

В сентябре 2020 г. единственной платформой для командной работы, используемой в «Московской электронной школе» (МЭШ), самого востребованного образовательного портала, стала Microsoft Teams. Российские разработчики систем видеоконференцсвязи, с которыми поговорил CNews, были возмущены, что решение Microsoft Teams было безальтернативно «зашито» в ПО МЭШ.