Минцифры: российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту

Теперь учителя могут использовать обновленную библиотеку электронных материалов для подготовки к урокам, а ученики — получать домашние задания в приложении «Госуслуги Моя школа». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Преимущества библиотеки: контент соответствует федеральной рабочей программе Минпросвещения; все материалы — бесплатные, их субсидирует государство; можно собрать собственный курс, используя материалы разных разработчиков; поиск и возможность систематизировать подборки материалов; можно отслеживать, как материалы соотносятся с федеральной программой образования; удобная передача материалов — ученики и их родители смогут открыть уроки по QR-коду в приложении «Госуслуги Моя школа»; лимит на продолжительность заказываемого контента — зависит от количества времени в день, которое ученику можно потратить на выполнение домашней или классной работы на компьютере; видно, как ученики осваивают программу.

Кто может пользоваться: любой преподаватель российской школы, у которого есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и доступ к региональному электронному дневнику.

В библиотеке он увидит контент только по своим предметам и классам, в которых он преподает. Сведения об этом отобразятся на портале из информационной системы региона.

Как получить доступ к материалам ребенку: ученикам нужно дать согласие на доступ к материалам библиотеки и получение сведений об успеваемости. Оно выдается в приложении «Госуслуги Моя школа» родителем ребенка. С 14 лет согласие может дать сам ученик.