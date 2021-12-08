Госдума запретила в школах неверифицированные онлайн-ресурсы и разрешила обрабатывать персональные данные школьников

Одобрен закон об использовании в школах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и онлайн-учебников. Помимо этого, при дистанционном обучении школы и вузы России должны пользоваться строго государственными информационными системами при обработке ПД учеников. В 2016 г. Госдума уже одобряла закон об обороте ПД учащихся, однако Президент России Владимир Путин его не поддержал.

Одобренные платформы для школ

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон об использовании в школах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и онлайн-учебников, входящие в соответствующий перечень. Закон, в том числе, регулирует оборот персональных данных (ПД) учеников. Информация об этом опубликована на сайте общественного обсуждения законопроектов 8 декабря 2021 г.

Согласно законопроекту, при электронном обучении в российских школах и колледжах должны использоваться только государственные информационные системы (ГИС). «Речь идет именно об обработке персональных данных, — рассказали CNews представители Комитета Госдумы по информполитике. — Если в ходе электронного обучения предусматривается обработка персональных данных школьников и студентов среднего профессионального образования, то храниться они должны в государственной информационной системе».

При этом в 2016 г. Госдума уже принимала закон о ПД учащихся, Совет Федерации его также поддержал. Однако тогда Президент России Владимир Путин закон не подписал. Речь шла о создании системы «Контингент обучающихся», которая сосредоточила бы в себе сведения обо всех школьниках страны. А именно, ФИО, пол, место и дату рождения, гражданство, серию и номер паспорта, СНИЛС, сведения о родителях или законном представителе обучающегося и т.д.

Новая версия закона о ПД учащихся предусматривает только использование ГИС при обработке персональных данных. При этом состав этих данных, а также лиц, которые имеют к ним доступ, закон не определяет.

Подробности законопроекта

Поправки подготовлены во исполнение поручения Президента. Они были подготовлены, в том числе, депутатом «Единой России» Александром Хинштейном. Ранее он уточнял, что для обработки персональных данных в ходе электронного обучения детей будет использоваться ГИС «Моя школа».



Согласно документу, организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать условия для функционирования таких ГИС не позднее 1 января 2023 г. «Утечки персональных данных из различных информационных систем, к сожалению, происходят регулярно. И здесь особо остро стоит вопрос защиты детских персональных данных. Считаю правильным, что за их сохранность будет отвечать государство», — сообщил в Telegram-канале Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.



Российским школам и вузам запретили использовать неверифицированные государством платформы и сервисы

Перечень верифицированных онлайн-ресурсов и онлайн-учебников установит Минпросвещения. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них учебно-методических материалов, которую также будет проводить Минпросвещения, говорится в законопроекте.

Школы заставляют отказаться от Zoom

В начале декабря 2021 г. российские учителя, ученики и их родители стали получать настоятельные просьбы от администраций учебных заведений отказаться от американского сервиса видеоконференций Zoom. Импортозамещение предлагается осуществить безальтернативно в пользу совместной разработки «Ростелекома» и VK —«Сферум». Не смотря на то, что в России существует множество других сервисов для проведения видеоконференций.

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По информации издания «Октагон», необходимость отказаться от Zoom объясняется несколькими причинами, одна из которых — его небезопасность как сервиса, разработанного иностранной компанией.

Вероятность того, что переход школ на «Сферум» все же будет осуществлен, существует немаленькая. На данный момент это единственный ресурс, рекомендованный Министерством просвещения для проведения дистанционных уроков. На то, что переход на «Сферум» состоится в обозримом будущем, указывает и тот факт, что в число ответственных за внедрение данного ПО входит российское Минпросвещения. Информация об этом есть в документах Правительства России.

При этом рейтинг «Сферума» на платформе Apple составляет всего 1,5 балла из пяти возможных, а количество негативных отзывов зашкаливает.