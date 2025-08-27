Разделы

Приложение «Госуслуги Моя школа» скачали уже полтора миллиона человек

«Госуслуги Моя школа» — приложение для школьников и их родителей, которое помогает планировать распорядок дня, узнавать домашние задания и отслеживать оценки. С момента запуска в мае 2025 г. его установили уже почти 1,5 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Чем полезно приложение

Можно спланировать свой день — школьное расписание постоянно обновляется, родитель и ребенок могут дополнить его записью к врачу, занятием с репетиром или другими делами. В приложении доступны электронные материалы из библиотеки цифрового контента, которые задал учитель, видно не только, что задали, но и какую часть домашних заданий уже сделал ребенок, можно сравнить оценку ребенка с тем, как в целом это задание выполнил весь класс, следить за динамикой успеваемости, родитель может похвалить и поддержать ребенка, даже не находясь с ним рядом

Принципы защиты детей

Вход через «Госуслуги». Безопасно для глаз – поддерживается стандарт контрастности. Данные доступны только родителю и ребенку. Информация не хранится в приложении – сведения из школы отображаются из региональных систем.

цифровизация

Использование приложения — добровольное. Данные из школы отображаются в нем только с согласия родителя ребенка, с 14 лет такое согласие он может выдать сам.

Москва и Санкт-Петербург пока не подключились к сервису, их жители могут пользоваться только региональными решениями.

