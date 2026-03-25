«ЯсноРестораны» создали новый процесс стажировки директоров ресторанов с помощью iSpring LMS

Компания «ЯсноРестораны» (бренды «Хочу Пури» и «Горячий Цех»), запустила системное обучение директоров ресторанов с помощью платформы iSpring LMS. Это позволило компании структурировать и стандартизировать обучение, сделать его прозрачным и управляемым, что стало важным шагом для масштабирования и повышения качества управления. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Компания «ЯсноРестораны» ежегодно открывает более 20 новых ресторанов, развивая два сильных бренда — «Хочу Пури» и «Горячий Цех». Их быстрый рост закономерно привел к новым задачам: компании стало важно выстроить единый подход к процессу стажировки новых управленцев во всех ресторанах брендов.

Раньше процесс стажировки директоров основывался на Excel-документах и работе на разных позициях ресторана, что не обеспечивало единства стандартов и прозрачности подготовки. У стажеров не формировалось видение ресторана как бизнес-единицы, как системы, им критически не хватало практики именно в роли управленца.

Кроме того, каждый наставник обучал по-своему и уровень подготовки стажеров был разным. Эти проблемы стали отправной точкой для пересборки всей системы подготовки директоров ресторанов.

Для масштабирования обучения была разработана корпоративная модель работы директора ресторана, а также запущен системный процесс подготовки директора к его роли с помощью платформы iSpring LMS. Решение использовать продукт от компании iSpring стало логичным шагом, так как компания с 2021 г. применяет iSpring LMS для обучения сотрудников. Для отрасли это эксперимент: системный, структурный процесс стажировки управленцев напрямую через LMS.

Благодаря iSpring LMS, процесс стажировки директоров стал пошаговым, прописаны взаимодействия между стажерами и наставниками. Программы разработаны с четкой последовательностью: ежедневные задачи, теория, практика и закрепление навыков. Наставники получают готовый алгоритм, кейсы и инструменты для сопровождения. Во время стажировки стажер с наставником разрабатывает план на первые 100 дней работы и защищает его на аттестации. Это помогает быстрее войти в новую роль. Такой подход устраняет риск работы с устаревшими программами, снижает нагрузку на наставников и делает процесс прозрачным и управляемым.

Автоматизация стажировки с помощью iSpring LMS позволила компании добиться единого стандарта подготовки директоров ресторанов, повысить качество и скорость адаптации новых управленцев. Руководство «ЯсноРестораны» отмечает, что новая система обучения способствует устойчивому росту и укреплению позиций брендов на рынке, а также поддержанию высокого уровня сервиса и корпоративной культуры.

«Мы полностью пересмотрели концепцию стажировки. С iSpring мы сделали ее системной, понятной и самое главное эффективной. Онлайн-платформа iSpring LMS позволяет не только хранить знания в системе, обеспечивать их преемственность в компании, но и стандартизировать бизнес-процессы. Для нас это не просто платформа для обучения, а стратегический инструмент, который помогает формировать сильных управленцев», — сказала Юлия Безгинова, руководитель корпоративной Бизнес Академии компании «ЯсноРестораны».

«Проект “ЯсноРестораны” показывает, как цифровое обучение может стать инструментом развития управленческой культуры. Мы видим, что компании, которые системно выстраивают обучение через iSpring LMS, быстрее масштабируются и сохраняют единый корпоративный стандарт даже при активном росте. Это подтверждает, что инвестиции в структурированное обучение напрямую влияют на стабильность бизнеса», — сказала Екатерина Бергер, коммерческий директор компании iSpring.