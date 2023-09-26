Разделы

Бизнес-приложения
|

На платформе iSpring Learn стало доступно полевое обучение

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, выпустила новый модуль для платформы iSpring Learn – полевое обучение. Обновление позволит компаниям проводить обучение и оценку персонала на рабочем месте непосредственно в интерфейсе iSpring Learn.

Модуль охватывает весь процесс полевого обучения: от создания чек-листов и проведения оценки «в полях» до сбора подробной статистики. Работает новый инструмент следующим образом: сотрудники проходят обучающую сессию, супервайзер или руководитель наблюдают за работой и заполняют листы наблюдения. Затем сотрудники могут ознакомиться с результатами, оценить, что нужно дополнительно проработать и заранее подготовиться к следующей обучающей сессии.

В новом модуле платформы доступна возможность формировать отчеты, которые помогут руководителям проверить соблюдение корпоративных стандартов работы на уровне отдельных специалистов, отделов и всей компании. Это позволит выявить зоны роста и запланировать дополнительное обучение по навыкам, которые проседают у сотрудников.

«Модуль полевого обучения iSpring Learn поможет компаниям обучать специалистов, используя чек-листы. Руководитель сможет заполнять их непосредственно в момент оценки сотрудника на рабочем месте. Например, в процессе обслуживания клиентов. Этот функционал будет полезен для торговых представителей, страховых агентов, риелторов, представителей фармацевтических компаний и других клиентоориентированных сфер. Они смогут изучать курсы с любых устройств, отрабатывать навыки и закреплять полученные знания сразу на практике, а также получать обратную связь от наставников в режиме реального времени. iSpring Learn покажет результаты, на которые необходимо обратить внимание и поможет руководителям получить объективную картину по компетенциям сотрудников», – сказала Татьяна Галкина, директор академии iSpring.

iSpring Learn – платформа для дистанционного обучения сотрудников, онлайн-тестирования и вебинаров, помогающая автоматизировать обучение в компании. Обновление доступно пользователям платформы с тарифом Business.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России создается ГИС с генами всех живых организмов страны. В ней будут храниться обезличенные генетические данные россиян

«Ростелеком» вложит полтора миллиарда в отечественную CRM под названием «Декомпозиция»

У российского автопрома нашлись десятки потребностей, которые не покрывает отечественное ПО

КАМАЗ хочет избавиться от SAP, но «1С» не спешит на помощь

В «Моем офисе» появилась редкая функция с механизмом как у GMail

Покупка Bell Integrator обошлась «Софтлайну» в 5,9 миллиарда

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

11 функций WhatsApp, о которых не все знают

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще