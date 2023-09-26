На платформе iSpring Learn стало доступно полевое обучение

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, выпустила новый модуль для платформы iSpring Learn – полевое обучение. Обновление позволит компаниям проводить обучение и оценку персонала на рабочем месте непосредственно в интерфейсе iSpring Learn.

Модуль охватывает весь процесс полевого обучения: от создания чек-листов и проведения оценки «в полях» до сбора подробной статистики. Работает новый инструмент следующим образом: сотрудники проходят обучающую сессию, супервайзер или руководитель наблюдают за работой и заполняют листы наблюдения. Затем сотрудники могут ознакомиться с результатами, оценить, что нужно дополнительно проработать и заранее подготовиться к следующей обучающей сессии.

В новом модуле платформы доступна возможность формировать отчеты, которые помогут руководителям проверить соблюдение корпоративных стандартов работы на уровне отдельных специалистов, отделов и всей компании. Это позволит выявить зоны роста и запланировать дополнительное обучение по навыкам, которые проседают у сотрудников.

«Модуль полевого обучения iSpring Learn поможет компаниям обучать специалистов, используя чек-листы. Руководитель сможет заполнять их непосредственно в момент оценки сотрудника на рабочем месте. Например, в процессе обслуживания клиентов. Этот функционал будет полезен для торговых представителей, страховых агентов, риелторов, представителей фармацевтических компаний и других клиентоориентированных сфер. Они смогут изучать курсы с любых устройств, отрабатывать навыки и закреплять полученные знания сразу на практике, а также получать обратную связь от наставников в режиме реального времени. iSpring Learn покажет результаты, на которые необходимо обратить внимание и поможет руководителям получить объективную картину по компетенциям сотрудников», – сказала Татьяна Галкина, директор академии iSpring.

iSpring Learn – платформа для дистанционного обучения сотрудников, онлайн-тестирования и вебинаров, помогающая автоматизировать обучение в компании. Обновление доступно пользователям платформы с тарифом Business.