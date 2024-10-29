Академия iSpring представляет библиотеку готовых онлайн-курсов для бизнеса

Библиотека готовых онлайн-курсов, разработанная командой Академии iSpring, помогает запустить онлайн-обучение в компании за один день. На текущий момент в библиотеке доступно 72 базовых и продвинутых курса – по технике безопасности, личной эффективности, управлению проектами, продажам и работе с командой. Каждый материал помогает решить конкретную задачу. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Библиотека курсов помогает компаниям развивать компетенции руководителей, создать программу наставничества и быстро адаптировать новичков, обучить сотрудников самым важным навыкам, которые позволяют быстрее выйти на плановые показатели и увеличат прибыль компании. Она экономит время и финансовые ресурсы на разработку учебных материалов.

Базовые курсы включают материалы для вводного инструктажа и повышения личной эффективности. Они предназначены для быстрого запуска проекта по обучению сотрудников в компании и подключаются бесплатно при покупке LMS iSpring Learn.

Продвинутые курсы по темам личной эффективности, управления проектами, командой, найму, адаптации и развитию сотрудников, а также продажам приобретаются отдельно.

Пройдя курсы по личной эффективности, сотрудники увеличат продуктивность, научатся правильно распределять время, повысят уровень эмпатии и эмоционального интеллекта.

Курсы по продажам помогут выстроить программу адаптации менеджеров, чтобы они быстрее вышли на плановые показатели. Сотрудники научатся устанавливать доверие с клиентом, находить его потребности, избегать конфликтных ситуаций и успешно продавать по телефону. Специалисты по продажам смогут не просто отрабатывать возражения клиента, а делать его лояльнее к компании.

Курсы по управлению проектами развивают навыки управления проектами и учат правильному продвижению идей, взаимодействию с командой и заказчиками, применению ключевых инструментов.

Курсы по управлению командой дают возможность начинающим руководителям прокачать основные навыки управления, научат ставить задачи, корректно давать обратную связь сотрудникам и проводить рабочие встречи, работать с удаленными командами.

Используя курсы о наставничестве и менторинге компании смогут запустить собственную школу наставничества и менторинга.

Также в библиотеке представлены курсы по базовым и продвинутым навыкам использования MS PowerPoint, Excel, Outlook и Word.

Библиотека онлайн-курсов работает по подписке, минимальный срок – один год. Изучать все материалы можно с любых устройств в любое время, даже без доступа к интернету. Библиотека совместима со всеми популярными системами дистанционного обучения. Материалы бесплатно обновляются, как только появляются новые процедуры или меняются законы. Также курсы могут быть доработаны под клиента – оформлены в фирменном стиле компании, дополнены примерами из практики, новыми тестами и тренажерами.

«Мы создаем курсы для небольших и крупных компаний из разных отраслей: от ритейла и страхования до производства и тяжелой промышленности. Более 2000 российских компаний обучают сотрудников с помощью курсов iSpring. Наши клиенты назначили готовые курсы из библиотеки уже более 1 млн раз только на наших платформах, не считая покупки для сторонних LMS-платформ. При этом количество назначений за последние семь месяцев увеличилось на 56%. До конца года мы планируем увеличить количество курсов до 100, добавим материалы по публичным выступлениям и самопрезентации, маркетингу, экологичному потреблению», – сказала Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.