Компания iSpring зафиксировала рост ключевых финансовых показателей по итогам 2025 года

iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения подвел финансовые итоги 2025 г. Компания продемонстрировала устойчивую положительную динамику ключевых бизнес-показателей. Выручка iSpring составила 3 млрд руб., увеличившись на 30% по сравнению с предыдущим годом. Рост бизнеса сопровождался улучшением эффективности: операционная прибыль выросла до 1,18 млрд руб. — на 36% год к году, что стало результатом увеличения объема продаж и системной работы по снижению расходов. Об этом CNews сообщил представитель iSpring.

Рост выручки iSpring обеспечило, прежде всего, привлечение новых клиентов. Дополнительный вклад в финансовые результаты внесло развитие продуктовой линейки и усиление клиентской ценности решений. В 2025 г. iSpring сосредоточилась на улучшении ключевых пользовательских сценариев, расширении функциональности продуктов и развитии клиентского сервиса.

Платформа iSpring LMS продолжила трансформацию из инструмента для обучения в комплексное решение для управления персоналом, охватывающее ключевые этапы работы с сотрудниками: от развития и оценки до формирования целостной образовательной стратегии на уровне компании. Система позволяет бизнесу выстраивать непрерывное развитие сотрудников, масштабировать внутреннюю экспертизу и отслеживать результаты обучения в привязке к задачам компании.

«В 2025 г. мы сфокусировались на повышении ценности наших продуктов для бизнеса — не только с точки зрения функциональности, но и с точки зрения реального влияния на эффективность работы компаний. Рост финансовых показателей — это результат системной работы с продуктом, клиентским опытом и внутренними процессами. Мы видим, что рынок все больше ориентируется на комплексные решения, которые позволяют управлять развитием сотрудников как непрерывным процессом, и продолжаем развивать iSpring LMS именно в этой логике», — сказала Екатерина Бергер, коммерческий директор iSpring.

В 2026 г. iSpring планирует сосредоточиться на повышении эффективности внутренних процессов, дальнейшем расширении клиентской базы и выходе на новые рынки.

