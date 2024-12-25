Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Мещеряков Илья



25.12.2024 «Агропромкомплектация» в пять раз сократила долю аварийных ремонтов и на 20% повысила эффективность складских запасов 1
09.04.2019 В приложении «Яндекс.денег» появился «брокер» 1
22.12.2016 В «Яндекс.Деньги» добавлена возможность отправки перевода другу в «ВКонтакте» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мещеряков Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 2
Microsoft Corporation 24625 1
Apple Inc 12101 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Газпром ПАО 1342 1
Visa International 1949 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
БКС Брокер 11 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 269 2
Microsoft Windows 15657 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 35 1
Yammi - Ямми - Инвестиционный сервис 2 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Apple iOS 7809 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 341 1
Apple iPhone 6 4862 1
Гарланд Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Фондовая биржа - ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 18 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 533 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще