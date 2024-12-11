Разделы

Бизнес Кадры
|

Академия iSpring выпустила новые курсы для руководителей команд и менеджеров проектов

Академия iSpring обновила библиотеку готовых курсов для бизнеса. Пользователям доступны 12 новых курсов в формате лонгридов по управлению проектами и командой. Обучающие материалы разработали специалисты академии с привлечением профильных экспертов. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Полка «Управление командой» расширилась курсами на темы развития клиентского сервиса, делегирования и контроля задач, раскрытия потенциала команды, преодоления трудностей в бизнесе, управления удаленными командами, повышения мотивации и составления работающих индивидуальных планов развития сотрудников, а также работы с целями по методике OKR. Они будут полезны руководителям команд, подразделений и собственникам бизнеса.

Полка «Управление проектами» пополнилась курсами по Agile, схематизации, использованию коучинговых инструментов, жизненному циклу проекта и декомпозированию целей, знаниям и навыкам успешного менеджера проектов. Они помогут как начинающим, так и опытным менеджерам проектов конкретизировать задачи, использовать полезные и простые инструменты для эффективной работы с командой и заказчиками.

Во всех курсах предусмотрены разборы кейсовых ситуаций и проверочные задания. Материалы уже доступны клиентам, оформившим подписку на библиотеку курсов в облачной LMS iSpring Learn. Клиенты, использующие серверную версию LMS iSpring Learn или сторонние LMS платформы, могут приобрести новые курсы отдельно. Также клиенты могут заказать кастомное оформление курсов под свой брендбук, добавление примеров из практики, новые тесты и тренажеры.

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?
искусственный интеллект

Курсы совместимы со всеми популярными LMS-системами и открываются на любых устройствах. Чтобы начать обучение, достаточно назначить их сотрудникам на корпоративном учебном портале.

«Перед началом работы мы досконально изучаем каждую тему, подбираем лучший формат и зачастую привлекаем предметных специалистов, чтобы они поделились опытом и рабочими кейсами. Выбор тем проходит на основе ежегодного опроса и анализа запросов от наших пользователей, а также с учетом мнения внешних экспертов о том, какие направления в обучении волнуют бизнес в настоящее время. При подготовке курсов по управлению проектами мы использовали наш опыт в этой сфере», – сказала Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины

Старейший интернет-магазин России на грани краха. Арестовано имущество его владельца

Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще