Академия iSpring выпустила новые курсы для руководителей команд и менеджеров проектов

Академия iSpring обновила библиотеку готовых курсов для бизнеса. Пользователям доступны 12 новых курсов в формате лонгридов по управлению проектами и командой. Обучающие материалы разработали специалисты академии с привлечением профильных экспертов. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Полка «Управление командой» расширилась курсами на темы развития клиентского сервиса, делегирования и контроля задач, раскрытия потенциала команды, преодоления трудностей в бизнесе, управления удаленными командами, повышения мотивации и составления работающих индивидуальных планов развития сотрудников, а также работы с целями по методике OKR. Они будут полезны руководителям команд, подразделений и собственникам бизнеса.

Полка «Управление проектами» пополнилась курсами по Agile, схематизации, использованию коучинговых инструментов, жизненному циклу проекта и декомпозированию целей, знаниям и навыкам успешного менеджера проектов. Они помогут как начинающим, так и опытным менеджерам проектов конкретизировать задачи, использовать полезные и простые инструменты для эффективной работы с командой и заказчиками.

Во всех курсах предусмотрены разборы кейсовых ситуаций и проверочные задания. Материалы уже доступны клиентам, оформившим подписку на библиотеку курсов в облачной LMS iSpring Learn. Клиенты, использующие серверную версию LMS iSpring Learn или сторонние LMS платформы, могут приобрести новые курсы отдельно. Также клиенты могут заказать кастомное оформление курсов под свой брендбук, добавление примеров из практики, новые тесты и тренажеры.

Курсы совместимы со всеми популярными LMS-системами и открываются на любых устройствах. Чтобы начать обучение, достаточно назначить их сотрудникам на корпоративном учебном портале.

«Перед началом работы мы досконально изучаем каждую тему, подбираем лучший формат и зачастую привлекаем предметных специалистов, чтобы они поделились опытом и рабочими кейсами. Выбор тем проходит на основе ежегодного опроса и анализа запросов от наших пользователей, а также с учетом мнения внешних экспертов о том, какие направления в обучении волнуют бизнес в настоящее время. При подготовке курсов по управлению проектами мы использовали наш опыт в этой сфере», – сказала Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.