Merlion объявила о начале сотрудничества с iSpring

Merlion начала сотрудничество с iSpring, отечественным разработчиком решений для корпоративного онлайн-обучения.

Основные продукты iSpring – это портал дистанционного обучения (iSpring Learn) и конструктор курсов (iSpring Suite): платформа iSpring Learn поможет перевести обучение в онлайн, сократить расходы на очные тренинги, автоматизировать онбординг, упростить проверку знаний и навыков сотрудников, оценить их профессиональные компетенции; конструктор курсов iSpring Suite упростит создание контента и превратит любые презентации в онлайн-курсы. В них можно добавить интерактивные схемы, инструкции, тестирования с вопросами разной сложности и тренажеры для проверки навыков.

Инструментами iSpring пользуются 59 тыс. клиентов в 172 странах мира. Из них 198 компаний — в списке Fortune-500.



Партнерский статус Merlion действует на всю линейку продуктов, включая как флагманские решения iSpring Suite и iSpring Learn, так и вспомогательные продукты iSpring Content Library, iSpring Space, iSpring Page, iSpring Market, а также модули синхронизации и оценки персонала. Техподдержка вендора работает 24/7, что особенно ценно для пользователей и заказчиков на всей территории России.

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«Продукты лидирующего на рынке отечественного LMS-вендора (системы управления корпоративным обучением) отлично дополнят имеющийся у Merlion портфель отечественного ПО, – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion. – Решения iSpring будут интересны главным образом нашему партнерскому каналу в лице универсальных реселлеров, которым нужны «лёгкие», не требующие внедрения программные продукты. Теперь они смогут предлагать своим заказчикам дополнительно решения для управления корпоративным обучением. Мы со своей стороны вместе с командой iSpring поддержим их на всех этапах запуска проектов».