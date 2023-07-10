В конструкторах онлайн-курсов iSpring Suite и iSpring Page появилась возможность создания портфолио

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, добавила в конструкторы онлайн-курсов iSpring Suite и iSpring Page функцию создания портфолио. Теперь разработчики курсов смогут делиться своими проектами с сообществом экспертов, отправлять потенциальному работодателю и заказчику, а также прокачивать личный бренд. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Для создания портфолио достаточно загрузить в публичный профиль аккаунта iSpring Suite или iSpring Page созданные курсы и заполнить информацию о себе. Ссылку на готовое портфолио можно размещать в соцсетях и делиться страницей с заказчиками.

«Портфолио — первое, что спрашивают у разработчика онлайн-курсов. Оно помогает показывать свой опыт и получать новые предложения о сотрудничестве. Кроме того, портфолио дает понимание о том, какие инструменты еще необходимо изучить, и за счет чего повысить свою квалификацию, чтобы стать более востребованным специалистом на рынке труда. Его наличие – дополнительная возможность обратить на себя внимание и подтвердить свой опыт», – сказала Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.

iSpring Suite – мощный конструктор онлайн-курсов. В нем можно работать с текстами, диалоговыми тренажерами, монтировать видео и создавать тесты. Инструмент будет удобен как для бизнес-тренеров, методологов, так и для учителей и HR-специалистов.

iSpring Page – облачный конструктор курсов для предметных экспертов, индивидуальных разработчиков и команд. Для работы с ним не требуется установка дополнительного ПО – достаточно любого браузера.

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iSpring – разработчик программных продуктов для корпоративного обучения. Штаб-квартира компании находится в г. Йошкар-Ола, Россия. Более 20 лет iSpring помогает 59 тыс. клиентов из 172 стран решать задачи по онлайн-обучению.