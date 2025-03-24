Расходы на обучение персонала в 2025 г. планируют повысить 52% работодателей

52% компаний намерены увеличить расходы на обучение сотрудников в 2025 г. Об этом свидетельствуют данные исследования международной рекрутинговой компании Antal Talent и разработчика решений для корпоративного онлайн-обучения iSpring. В опросе приняли участие 268 компаний из различных секторов экономики. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Эксперты проанализировали, сколько бизнес готов вкладывать в развитие сотрудников, какие методы обучения считаются наиболее эффективными и как компании мотивируют персонал к обучению.

Общий тренд позитивный – половина респондентов планируют увеличить бюджет на обучение персонала до 10% по сравнению с 2024 г. Еще 18% компаний готовы увеличить расходы до 15%, треть участников назвали порог в 20%. Лишь 3% опрошенных готовы увеличить инвестиции в обучение на 50% и более. Это показывает, что компании осознают значимость профессионального развития сотрудников, особенно в условиях быстро меняющегося рынка и внедрения новых технологий.

Однако 48% опрошенных не планируют увеличивать расходы на повышение квалификации персонала. Это говорит о том, что консервативный подход к затратам на обучение по-прежнему сохраняется.

Форматы обучения становятся все более разнообразными, и большинство компаний (79%) используют как онлайн-, так и офлайн-методы, стремясь к гибкости. Только дистанционный формат выбрали 14% компаний, а исключительно очное обучение практикуют лишь 7%. Такой тренд свидетельствует о поиске баланса между традиционными и цифровыми подходами, чтобы учитывать различные потребности сотрудников.

Среди наиболее эффективных методов обучения компании выделяют офлайн-тренинги (68%), онлайн-тренинги (55%), вебинары (52%), тесты и практические задания (48%), деловые игры и мастер-классы (46%). Это подчеркивает важность интерактивных и практико-ориентированных форматов, позволяющих сразу применять новые знания в работе.

Меньшей популярностью среди опрошенных пользователей пользуются диалоговые тренажеры (12%) и обучающие подкасты 8%, что может указывать на необходимость адаптации образовательных программ к современным реалиям бизнеса.

Мотивация сотрудников к обучению также остается важным вопросом. 63% респондентов считают, что персоналу не нужны дополнительные стимулы для повышения квалификации. Однако некоторые компании все же используют поощрения: 23% включают обучение в KPI, 17% проводят внутренние конкурсы и рейтинги, 13% награждают сотрудников корпоративными подарками, а 7% предлагают материальные бонусы. Это показывает, что немногие компании готовы напрямую платить за обучение, но популярность нематериальных стимулов, таких как статусные бонусы и соревновательный элемент, продолжает расти.

Организация процесса обучения в компаниях также различается. В 44% организаций есть отдельный специалист, отвечающий за развитие персонала, в 19% такие обязанности совмещаются с другими функциями, в 5% работают отдельные отделы обучения, а 26% компаний вообще не видят необходимости в выделенной роли.

«Исследование показывает, что тренды в обучении сотрудников развиваются в направлении повышения инвестиций и разнообразия форматов, но требуют более детального и стратегического подхода для полного раскрытия потенциала в обучении и развитии человеческих ресурсов. Важно, чтобы обучение воспринималось не как краткосрочная трата, а как долгосрочное вложение в будущее, которое принесет реальные результаты как для сотрудников, так и для бизнеса в целом», – сказала Дарья Феоктистова, операционный менеджер Antal Business Solutions.

«Несмотря на то, что значительная доля компаний проявляет осторожность в увеличении бюджетов на обучение, мы отмечаем, что ряд работодателей начинает активно инвестировать в развитие своих сотрудников. Это подчеркивает значимость образовательных инициатив, но также требует более детального анализа потребностей бизнеса и сотрудников. При правильной стратегии компании смогут не только адаптироваться к изменениям на рынке, но и стать более конкурентоспособными в будущем», – сказала Татьяна Галкина, директор «Академии iSpring».