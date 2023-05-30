Программное обеспечение «Сбера» InterSphere совместимо с отечественной операционной системой Astra Linux

«Сбер» и ГК «Астра» завершили испытания совместимости разработанного в Сбере управляющего программного обеспечения InterSphere и операционной системы Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

InterSphere включено в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры. Это мультиплатформенное решение предоставляет полный спектр функционала по работе с наличностью, контактными и бесконтактными картами, обеспечивает быстрый ввод данных с использованием штрихкодов, позволяет идентифицировать клиента с помощью лицевой биометрии и т. д.

Программное обеспечение может использоваться при управлении банкоматами, системами электронной очереди, вендинговыми аппаратами, электронными кассирами, билетными терминалами, автоматизированными депозитарными машинами, паркоматами, рекламными медиаповерхностями, кассами самообслуживания.

Программное обеспечение « Сбера » InterSphere совместимо с отечественной операционной системой Astra Linux

Astra Linux Special Edition — российская операционная система с широким современным функционалом и комплексом уникальных средств защиты информации, позволяющих обеспечить максимальный уровень ИТ-безопасности. Продукт включен в реестр Минцифры, имеет сертификаты всех регуляторов и может применяться в различных информационных системах, в том числе обрабатывающих любые конфиденциальные данные. Astra Linux используют государственные и частные организации, госкорпорации и концерны, промышленные предприятия и объекты критической информационной инфраструктуры.

Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка: «Интеграция с Astra Linux позволяет нашему InterSphere обслуживать устройства, применяемые в различных отраслях экономики. 80% программного обеспечения банкоматов Сбера эффективно работает на InterSphere, и теперь мы готовы предложить нашу разработку рынку. Среди потенциальных клиентов мы видим государственные учреждения, организации здравоохранения, ретейла, общественного питания, транспорта и т. д. Наше программное обеспечение позволит снизить зависимость от иностранных вендоров, сократив расходы при высоком уровне безопасности и производительности систем».

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Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра»: «Одно из стратегически важных направлений развития программного стека ГК "Астра" — это обеспечение его 100%-ной совместимости с актуальными для рынка продуктами других ИТ-разработчиков. ОС Astra Linux Special Edition выбирают в качестве платформы компании разного масштаба и отраслевой специфики. Успешная сертификация InterSphere в рамках программы Ready for Astra — это еще один шаг на пути формирования экосистемы отечественных решений для значимых сфер экономики».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.